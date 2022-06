Jurečka navrhl prodloužení a snížení humanitární dávky pro uprchlíky

Podívejte se i na naše další živé přenosy Sledovat na iDNES.tv

Opoziční poslance Jurečka naštval. Poukazovali na to, že návrh, který by znamenal další finanční zátěž, neprojednal ani sociální výbor Sněmovny. „Nebylo to fér,“ řekla šéfka klubu ANO Alena Schillerová. Rozumí ale tomu, proč Jurečka s návrhem přišel a prohlásila, že pro něj zvedne ruku.

Jurečka se opozičním poslancům omlouval, že návrh předložil jako poslanecký pozměňovací návrh, který přilepil k jinému vládního návrhu, podle něhož budou muset úřady i po skončení nouzového stavu vyčleňovat budovy pro ubytování ukrajinských uprchlíků. „Chceme, aby byl zachován tento princip i po ukončení nouzového stavu,“ řekl ministr vnitra a šéf STAN Vít Rakušan.

„Do konce roku by to stálo 2,8 miliardy korun,“ řekl Jurečka s tím, že počet uprchlíků, kteří dostávají humanitární dávku, se snižuje. „Máme nyní 73 tisíc lidí, kteří pracují,“ uvedl ministr práce a sociálních věcí. A ten, kdo pracuje a má tedy příjem, nemá na humanitární dávku nárok.

Budou moci být i oddělené třídy pro uprchlíky

Zrychleně ve stavu legislativní nouze poslanci v úterý schvalují také návrh, podle kterého ve školách budou moci vzniknout oddělené třídy pro uprchlíky, ač ministerstvo školství preferuje, aby existovaly třídy, ve kterých budou společně čeští a ukrajinští žáci. „Ministerstvo školství vycházelo z principu maximální možné integrace ukrajinských žáků do českých tříd,“ řekl ministr školství Petr Gazdík.

„Máme v naší zemi 125 tisíc ukrajinských dětí, které budou muset být integrovány do mateřských i základních škol,“ řekl moravskoslezský hejtman Ivo Vondrák. Upozornil, že část z uprchlíků se bude chtít na Ukrajinu vrátit a mělo by jim být umožněno také distanční vzdělávání. Takové dítě, které by se na dálku online učilo na ukrajinské škole, by jen jednou za půl roku přineslo ukázat své hodnocení v ukrajinské škole. Gazdík ale tuto možnost odmítl.

Další návrh se týká zrychlení výstavby dočasných budov pro ubytování a vzdělávání běženců. „Zmírňujeme některé technické požadavky, ale rozhodně nebudou vznikat rychlokvašky, nedodělky,“ řekl k novele, která umožní zrychlení výstavby ministr pro místní rozvoj a šéf Pirátů Ivan Bartoš.