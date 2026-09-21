Kandidát hnutí ANO na pražského primátora Jan Hušbauer navrhuje zakázat prodej alkoholu ve večerkách po 22. hodině. Cílem opatření má být omezení nočního hluku, vandalismu a popíjení na veřejných prostranstvích. „Pivo po práci vám v baru nikdo nebere. Flaška z večerky o půlnoci do parku je něco jiného,“ uvedl Hušbauer na sociální síti X s tím, že konzumace v restauračních zařízeních zůstane nedotčena.
Proti iniciativě se rovněž na síti X vymezil ministr pro sport, prevenci a zdraví a předseda poslaneckého klubu Motoristé sobě Boris Šťastný, který se svým komentářem sdílel předvolební debatu serveru Novinky.cz. „Tak si cestou z práce nedáme už pivo? Rozumní lidé, prosím, volte Motoristy! Tohle NIKDY, NIKDY, NIKDY nedopustíme,“ napsal ministr a krok označil za „nesmyslné progresivistické levicové zákazy ničící život obyčejných lidí“.
Podle Šťastného samotný zákaz prodeje problém s porušováním pořádku nevyřeší. „Domnívat se, že když zakážu večer podávat/prodávat alkohol, tak si ho člověk neopatří jindy a jinak, je zcela mylná představa. A pokud někdo v Praze porušuje s lahví v ruce veřejný pořádek, má tam naběhnout městská policie. Místo toho, aby odtahovala za raketu auta a dávala lidem botičky,“ dodal Šťastný.
Hušbauer v reakci ministrovi (mj. někdejšímu poslanci ODS, pozn. red.) připomněl jeho dřívější angažmá při schvalování protikuřáckého zákona. „Když jste zakazoval cigaretu v hospodě, byl to „oprávněný zásah do svobody“. Když někdo nechce po desáté cpát alkohol z večerek do parků, je to najednou „progresivistický zákaz ničící život obyčejných lidí,“ konstatoval Hušbauer s dodatkem: „Svoboda není argument, který se vytahuje jen podle nálady. Kdo roky obhajoval zákaz cigarety u piva jako oprávněný zásah do svobody, ať z pořádku v ulicích nedělá prohibici.“
Diskuse pod příspěvky rozdělila i veřejnost. Část komentujících Šťastnému vyčetla, že z pozice ministra odpovědného za prevenci a zdraví bagatelizuje dopady nočního popíjení na ulicích. Odpůrci navrhované regulace se naopak postavili na stranu ministra s tím, že omezení prodeje je zbytečným zásahem do osobní svobody a že samospráva má především vymáhat dodržování dosavadních vyhlášek.
Komunální volby Pražany čekají 9. a 10. října. V nich rozhodnou o novém složení 65členného magistrátního zastupitelstva, v němž se o hlasy voličů utká celkem 24 politických subjektů, včetně Motoristů sobě, kteří se dle průzkumů pohybují přesně na hranici nutné pro vstup.