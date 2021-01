Husté sněžení zkomplikovalo dopravu. Na D6 v kopci uvízly kamiony, v Praze vyjelo 70 sypačů

Husté sněžení v úterý zkomplikovalo dopravu ve velké části České republiky. Někde jsou spatně sjízdné jsou i hlavní tahy.

V Plzeňském kraji jsou nejvíc problémové oblasti Českého lesa, Tachovska a okres Plzeň-sever, zejména v okolí Bezvěrova a Úněšova. Žádná ucpaná nebo zavátá silnice zatím není, ale někde se mohou řidiči zdržet, zejména na silnicích III. třídy, řekl dispečer krajských silničářů Jiří Slapnička. V regionu byly dnes ve 14:00 teploty kolem nuly.

„Nejvíc pořád padá v Českém lese, na Tachovsku a na severu Plzeňska,“ uvedl. Hlavní tahy, tedy silnice I. třídy jsou sjízdné, ale na vedlejších trvá sypačům až tři hodiny, než se vrátí zpět na problémové místa. „Ve stoupání mohou mít problémy kamiony,“ dodal.

Dalšími kolizními úseky mohou být silnice ve vyšších polohách chráněných území Českého lesa na Domažlicku a Tachovsku a na Šumavě na Klatovsku, které se nesypou solí, ale jen kamennou drtí. Jako příklad těžko sjízdného úseku uvedl dispečer silnici II. třídy z Klenčí na Domažlicku ke státní hranici. Podobně je na tom třeba na severu Plzeňska stoupání z Čemín na Novou Hospodu u Města Touškova. „Tam budou mít kamiony problémy, pokud nepřestane sněžit,“ dodal.

V místech, kde není takový provoz, nezabírá sůl používaná na ošetření většiny silnic v kraji tolik, jako tam, kde jezdí hodně aut. Problémy jsou i na silnicích na otevřených pláních, kde může vítr navát sněhové jazyky, například na silnici I/22 z Domažlic do Klatov.

Nejvýše položené Klatovsko je na tom podle Slapničky docela dobře, protože sněhové přeháňky tam zatím tolik nebyly. I do Železné Rudy se dá slušně dojet, řekl.

150 středočeských sypačů

Ve středních Čechách byly problémy hlášeny například na Křivoklátsku nebo na trase mezi Prahou a Dobřichovicemi. Silničáři v regionu poslali do terénu zhruba 150 sypačů, řekl pracovník dispečinku krajských cestářů. Někde bylo třeba dočasně zastavit provoz autobusů.



Sněžení podle cestářů postupovalo od severozápadu. V Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko vznikly problémy kvůli tomu, že tam cestáři nemohou silnice solit. Ošetřují je jen inertním posypem. „Měli jsme dvě nebo tři hlášení od policie, že tam stojí nákladní auta v kopci a že to nemohou vyjet. Ale přitom posypané to bylo,“ uvedl dispečer.



Problémy měly někde i autobusy. Například na trase mezi pražským Smíchovem a Dobřichovicemi byl jejich provoz dočasně zastaven. Podle cestářů jde o letitý problém, protože je tam zastávka v kopci, kde se větší autobusy obtížně rozjíždějí. „I když se to posype, tak stačí pár vloček a nejde z té zastávky vyjet,“ dodal dispečer.

Problémy na Karlovarsku

Špatně sjízdné jsou kvůli hustému sněžení i hlavní tahy v Karlovarském kraji. Na dálnici D6 v kopci uvízly kamiony. Sníh zůstává na silnicích ležet a i ve městech pod ním vzniká kluzká vrstva. Ve vyšších polohách mohou vozovky namrzat. Teploty zůstávají pod nulou, a silnice proto silně kloužou, přibývá nehod.

Na dálnici D6 v takzvaném Loučkovském kopci zůstávají stát kamiony, které se nemohou rozjet na zasněžené vozovce. Některá nákladní auta se je snaží objet a postupně omezují provoz. Dopravu tam hlídá policie.

Na dálnici jsou jen vyjeté koleje v jednom pruhu. Kvůli hustému sněžení je dálnice mezi Chebem a Karlovými Vary sjízdná se zvýšenou opatrností. Dopravu tam komplikuje i snížená viditelnost.

V kraji se od rána teplota pohybuje od tří do pěti stupňů Celsia pod nulou. Silničáři kromě vrstvy nového sněhu upozorňují na námrazu a zhoršenou viditelnost způsobenou hustým sněžením.

V Praze vyjelo 70 sypačů

Pražská Technická správa komunikací (TSK) dnes vyslala do ulic kvůli hustému sněžení více než sedmdesátku sypačů. V ulicích jsou rovněž pracovníci odklízející sníh. Na dotaz ČTK to sdělila mluvčí TSK Barbora Lišková. Kvůli sněhu se zpožďují autobusy MHD. Zimní údržbu komunikací zajišťuje každoročně od 1. listopadu do 31. března TSK, která si najímá Pražské služby (PSAS).

„V 11:55 byl vyhlášen výjezd s pokynem provedení likvidačního posypu na motoristické komunikace prvního pořadí. V akci je 73 sypačů. Lidé jsou venku v rámci náhradních prací a se sněžením začali uklízet sníh,“ uvedla Lišková.

Silnice a chodníky jsou uklízeny v několika tzv. pořadích. V prvním vyjedou sypače a pluhy na nejdůležitější komunikace a chodníky, zejména v okolí úřadů, nemocnic, škol či nádraží a stanic metra. Uklizeny musí být do dvou hodin od výjezdu. V druhém pořadí silničáři uklízí zbývající komunikace druhé třídy a ve třetím pořadí ty zbylé.

Kvůli sněhu se zpožďují některé autobusy MHD. Podle internetových stránek dopravního podniku(DPP) se jedná o linky číslo 101, 108, 134, 149, 152, 191, 359, X26.

Na zimní údržbu silnic a chodníků má TSK od začátku zimního období připraveno 24.000 tun soli a solanky, 127 strojů včetně sypačů a připravena je více než tisícovka zaměstnanců. Na některých místech funguje i automatický protinámrazový systém.