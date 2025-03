Sanace benzenu po havárii může trvat dva roky, pověřená firma likvidovala i bojové látky v Libyi

Zprávy z dráhy Sledovat další díly na iDNES.tv

Dekonta se specializuje na likvidace následků ekologických katastrof a havárií. Na kontě má mimo jiné zkušenosti z Libye s likvidací bojové látky yperit po svržení režimu Muammara Kaddáfího.

Mezi nejdůležitější kroky patří podle Mothejla v příštích dnech odstranění primárního ohniska znečištění, což je kolejiště. Znečištění benzenem kategorizoval jako značné.

„Kdyby někdo chtěl vymyslet, jak udělat největší možnou škodlivou havárii, tak použije benzen a cisterny na železnici, což znamená velký obsah kontaminantu, a havárii v propustném hydrogeologickém prostředí, což je tady. Horší variantu nikdo vymyslet nemohl,“ shrnul.

„K likvidaci tohoto znečištění bude proto docházet postupně, řádově v prvních letech. Dá se odhadovat, že tady budou minimálně dva roky sanačních prací – jde o sanace podzemních vod a horninového prostředí,“ dodal Mothejl, jenž se zásahu přímo účastní.

Firma Dekonta, která je zařazena jako ostatní složka integrovaného záchranného systému a podílí se na likvidaci průmyslových havárií, vyslala na místo desítku svých specialistů z havarijní služby. Ti před zásahem vždy studují hydrogeologické podmínky.

Provedená opatření zatím zřejmě fungují

V případě Hustopečí operují na velmi propustném hydrogeologickém prostředí, které negativně ovlivňuje rozsah šíření kontaminace.

„Pro rychlé zmapování kontaminačního mraku jsme zvolili nejrychlejší metodu, když jsme pomocí techniky vykopali v předpokládaném směru proudění podzemní vody sondy, v současné době je jich zhruba dvacet, čtyři z nich jsou zasaženy benzenem. Benzen na hladině podzemní vody se odčerpává, tím zamezujeme dalšímu šíření,“ uvedl Mothejl.

5. března 2025

Znečištění v podzemních vodách zatím dosahuje zhruba 0,7 miligramů na litr, nebezpečná úroveň pro ryby se pohybuje na úrovni 3,5 miligramů. Podle odborníků se benzen přibližně do deseti procent svého objemu rozpouští, zbytek zůstává na hladině.

„Koncentrace se pomalu snižují, což svědčí o tom, že realizované práce byly provedeny dobře,“ uvedl Mothejl.

Příští týden chtějí odborníci navrhnout systém sanace celého území, začít se musí s odstraněním primárního ohniska znečištění.

„Jedním z prvních opatření bude oddělit tamní jezera bariérou, to znamená například navezením jílu nebo nějakých jiných zábran, aby se to nepromísilo. Voda se do těchto míst natahuje z jezer, tam se mísí s benzenem a poté se zase může vracet zpátky,“ přiblížil generální ředitel České inspekce životního prostředí Petr Bejček.

Zhoršení situace mohou přinést deště

Zabránit by tomu měly i norné stěny se sorpčními hady, které benzen jímají, situace se ovšem může zdramatizovat, pokud přijdou deště. Ty zvyšují rizika i podle Mothejla.

„Zhoršení počasí se dá očekávat v pondělí, do té doby si myslím, že tady budeme mít vybudovaný masivní systém, který by měl i tyto negativní vlivy udržet a zamezit rozšiřování,“ doplnil.

Dekonta je vybavena unikátní technologií, mnohá zařízení vznikla na základě grantu bezpečnostního výzkumu ministerstva vnitra. Firma má i vlastní výzkumné středisko.

K dispozici má například cisterny s možností čerpat a přepravovat hořlaviny první třídy, speciální čerpadla na čerpání podzemní vody, která jsou určena do výbušného prostředí, či zařízení pro spalování kontaminovaného vzduchu. Využívá také systémy detekce i biotechnologie.

28. února 2025