Zadlužené huti Liberty už dochází čas, tlak zřejmě dlouho nevydrží

Soud po několikadenním čekání konečně určil insolvenčního správce krachující společnosti Liberty Ostrava. Stala se jí firma TP Insolvence. Insolvenční řízení hutní firmy se tak může konečně rozběhnout.

Krajský soud v Ostravě určil termíny pro přezkumné jednání a první schůzi věřitelů společnosti Liberty Ostrava až na konec listopadu, 28. a 29. 11. Firma je rozhodnutím soudu v úpadku, o jejím dalším osudu rozhodnou věřitelé.

Ti se poprvé setkají až již zmiňovaného 29. listopadu. Což už může být pro někdejší Novou huť pozdě. Hrozí, že přijde o to nejcennější, co jí zatím zbylo, zaměstnance.

Propojené firmy

V kauze Liberty nakonec neuspěla insolvenční kancelář Hart & Partners, insolvenční správce společnosti Tameh, tvořící energetické zázemí Liberty Ostrava. Ta se sama nabídla, že by se role insolvenčního správce zhostila, neboť jsou obě firmy úzce propojeny, soudce ovšem její návrh odmítl.

„Soud konstatoval, že uvedené důvody jsou irelevantní,“ stojí v jeho rozhodnutí.

Nového insolvenčního správce nyní čeká hodně práce. Vedle zjištění skutečného stavu hutě a ekonomiky firmy to bude i možné jednání o prodeji firmy. Rychlý prodej je totiž podle zástupců vlády v podstatě jediným způsobem, jak Liberty Ostrava zachránit a zároveň udržet prvovýrobu.

„V průběhu jednoho, dvou týdnů chceme vědět, jestli tady bude zájemce, který bude chtít do podniku vstoupit, bude mít dobrý záměr,“ komentoval situaci v podniku ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka.

Jeho kolega Jozef Síkela je opatrnější. „Nebuďme přehnaně optimističtí. Vstup do Liberty je pro každého investora velmi rizikový, my jako stát můžeme udělat pouze to, že se mu budeme snažit toto riziko do určité míry zredukovat,“ konstatoval ministr při čtvrteční návštěvě Ostravy.

18. června 2024

„Ta budoucnost by měla být taková, že pokud by byla výroba zachována, měla by tady být garance transformace výroby ve smyslu nových trendů, výroby zelené, dekarbonizované oceli. To do budoucna znamená další investice a náklady, o to těžší může být takového investora přilákat. Ale vždy to znamená lepší variantu než rozkouskování firmy,“ uvedl Síkela.

Zda se investor skutečně najde, ovšem stále zůstává otázkou. Stav Liberty, jak ekonomický, tak technický, totiž může být mnohem horší, než se její současné vedení snaží prezentovat.

„Víme, že došlo k vyvádění zdrojů panem Guptou do jeho dalších závodů. Víme, že se vyváděly povolenky. V tomto roce má Liberty na účtu nula kusů. Těch v zásadě nepřátelských transakcí bylo v posledních měsících příliš,“ konstatoval ministr financí Zbyněk Stanjura.

A pokud se bude případný prodej prodlužovat, může firma přijít i o zaměstnance. Ti jsou nyní placeni státem, přesněji řečeno úřadem práce, který v takových případech může zastupovat zaměstnavatele až po dobu tří měsíců. Následně se problém s penězi opět vrátí.

A v případě Liberty půjde ze strany státu o měsíce květen, červen a červenec. Za srpen už by stát, podle současné legislativy, zaměstnancům pomoci nemohl. A ti by to museli řešit hledáním jiného místa.