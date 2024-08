Dluhy, kam se podíváš. Už se přihlásilo více než 750 věřitelů huti Liberty

Jen během včerejšího dne se přihlásilo přes šedesát dalších věřitelů. Mezi nimi jsou i některé odborové organizace, kterým huť nevyplatila dohodnuté peníze

„Jde o pohledávku, která nám náleží z titulu kolektivní smlouvy. Každá základní organizace bude tuto pohledávku podávat zvlášť, dohromady jde zhruba o tři miliony korun,“ popsal důvody vzniku odborářských pohledávek odborový lídr hutě Petr Slanina.

Upozornil, že dlužné peníze odborům hodně schází. „Pomáhali jsme z nich například zaměstnancům na nemocenské, ale dokážeme se s tím srovnat. Navíc ty peníze už asi nikdy neuvidíme,“ povzdychl si odborář Slanina.

Zaměstnanci, kteří chtějí nebo musí z huti odejít, by se neměli hlásit o vyplacení ušlé mzdy za červenec státem. Pokud by tak učinili, šlo by u většiny z nich o třetí pomoc ze strany státu a na další by už nedosáhli.

Pozor na žádosti o vyplacení ušlé mzdy

Pokud by požádali o výplatu mzdy stát až v září, mohli by k ní dostat i část odstupného, které končícím zaměstnancům náleží. Výplata je limitována částkou 65 tisíc korun.

„Doporučujeme zaměstnancům, kteří budou v huti končit, aby si zažádali až o srpnovou výplatu, aby spolu s ní dostali alespoň část odstupného. O zbytek budou muset požádat insolvenčního správce v rámci insolvenčního řízení,“ poradil Petr Slanina, jak se dostat alespoň k části peněz, na které mají zaměstnanci nárok.

„Zaměstnancům se vyplatí požádat o náhradu mzdy až v září, taková žádost zahrne i případné odstupné,“ potvrdil informaci mluvčí Úřadu práce ČR Martin Bušo. „V případě, že zaměstnanci žádost o červencovou mzdu již podali, mohou ji až do vydání oznámení vzít písemně zpět a následně podat žádost o náhradu za srpen v září.“

Části zaměstnanců Liberty v úterý svitla naděje, že se firmě, přesněji řečeno alespoň její části, podaří přežít i do dalších měsíců. Insolvenční správce rozhodl o tom, že od října bude provoz rourovny a válcovny plochých výrobků financovat společnost Vítkovice Machinery Trade podnikatele Jaroslava Strnada (podrobněji zde).

O vstup do stejných provozů hutě usilovala i skupina Moravia Steel, vlastnící Třinecké železárny. Insolvenční správce ale dal přednost nabídce Strnadovy skupiny.

„Volbu insolvenčního správce plně respektujeme. Situaci v Liberty Ostrava budeme dál sledovat, budoucnost výroby oceli v České republice nám není lhostejná,“ komentovala rozhodnutí Petra Macková Jurásková, mluvčí Třineckých železáren a mateřské skupiny Moravia Steel.