Dodávky energií Tamehu do Liberty jsou vypnuté, teplo Vratimovu dodává Veolia

Dodávky energií ze společnosti Tameh Czech do hutní firmy Liberty Ostrava jsou vypnuté. Odpoledne to potvrdil mluvčí Tamehu Patrik Schober. Teplo do města Vratimova, jež s hutí sousedí, začala dodávat společnost Veolia Energie. Tameh skončil v úterý v úpadku a zastavil provoz, protože mu došlo uhlí. Uvedl, že mu Liberty za služby už půl roku neplatí a dluží mu dvě miliardy korun.