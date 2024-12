Slunce k Zemi vyslalo erupci, polární záři vykouzlí i nad Českem

Série erupcí vychrlila k Zemi plazmatický oblak nabitých částic, který by měl zasáhnout Zemi v průběhu silvestrovských večerních hodin a polární záři bude možné vidět i z Česka. Severoamerický Národní úřad pro oceány a atmosféru (NOAA) předpovídá geomagnetickou bouři až třídy G3.

„Zájemci by ale měli mít výhled k severnímu obzoru nerušený světelným znečištěním a průběžně sledovat aurorální monitory,“ sděluje astronom a fotograf Petr Horálek.

Jistým úkazem je ale viditelnost planety Venuše. Ta je už nyní krásně pozorovatelná na večerní obloze jako nejjasnější nebeský objekt po Slunci a Měsíci. Spatřit se dá už za soumraku nad jihozápadním obzorem.

„Planeta zkrášlí jak silvestrovský večer, tak večery dalších dní i měsíců. V roce 2025 bude velmi častým aktérem při nebeských setkáních, tzv. konjunkcích, a to zejména s Měsícem ve fázi zpravidla úzkého srpku, ale i s jasnými planetami,“ říká Horálek.

Venuši budeme nejprve pozorovat jako jasnou Večernici za soumraku a pozdních večerů nad západním obzorem, a to od ledna až do konce března. Od dubna bude k vidění jako Jitřenka za rozbřesku až téměř do konce roku.

Maximální jasnosti na večerní obloze pak dosáhne 16. února 2025 a malými dalekohledy ji budeme moci pozorovat ve fázi podobné Měsíci před první čtvrtí. 23. března 2025 zmizí z denní oblohy, kdy projde tzv. dolní konjunkcí se Sluncem.

Na časné ranní dubnové obloze ji najdeme v maximu jasnosti 24. dubna 2025, přičemž tímto započne svou dlouhodobou viditelnost na ranním nebi. 14. srpna 2025 se ocitne nejvýše nad středoevropským obzorem a jako Jitřenka bude k vidění až téměř do konce roku 2025.