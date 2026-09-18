Varování před možnými hybridními útoky je podle ministra vnitra Lubomíra Metnara třeba brát jako součást širšího bezpečnostního kontextu.
„Evropská unie a její instituce i české bezpečnostní složky dlouhodobě upozorňují na rostoucí rozsah ruských hybridních aktivit, které zahrnují kybernetické útoky, dezinformační operace, sabotáže a další formy působení zaměřené na oslabování bezpečnosti a odolnosti evropských států,“ uvedl pro iDNES.cz Metnar.
Česká republika proto podle něj průběžně posiluje připravenost bezpečnostních složek, ochranu kritické infrastruktury a schopnost reagovat na nové typy hrozeb včetně bezpilotních prostředků.
„Policie operativně vyhodnocuje veškeré informace a přizpůsobuje jim výkon služby. Stále trvá bezpečnostní opatření ‚Teror‘ a v posledních dnech byla například operativně posílena hlídková činnost v blízkosti nádraží hromadné dopravy,“ doplnil ministr vnitra s tím, že další přijatá opatření není možné z taktických důvodů specifikovat.
„Podrobnosti uvádět nebudeme“
Babiš ve čtvrtek řekl, že české zpravodajské služby věnují rizikům nejvyšší pozornost. Jeho polský protějšek Donald Tusk ve čtvrtek při projevu v Sejmu mezi ohroženými státy zmínil i Polsko. Pozdní podzim a zima budou podle něj nejkritičtějším momentem v ruské válce proti Ukrajině.
„Všechny dostupné informace průběžně vyhodnocujeme a sdílíme na národní i mezinárodní úrovni. Podrobnosti z pochopitelných důvodů uvádět nebudeme,“ doplnil český premiér.
Polsko je ve střehu také kvůli útokům v bezprostřední blízkosti své hranice. Rusko Ukrajinu v rozporu s mezinárodním právem napadlo v únoru 2022. Ukrajina se ruské agresi brání se západní pomocí, včetně té z Polska, které s Ukrajinou přímo sousedí.
Jen za poslední týden se několik incidentů odehrálo jen pár kilometrů od polských hranic. Ve čtvrtek se na západě Ukrajiny zřítil nebo byl sestřelen ruský dron s proudovým pohonem. V neděli pak ruský dron zasáhl lokomotivu osobního vlaku směřujícího do Varšavy, a to asi dva kilometry od polských hranic. U přechodu Jahodyn–Dorohusk pak jiný dron zasáhl nákladní vozidlo.
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13. září 2026