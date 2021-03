Hygiena si došlápne na firmy, které využívají veřejná testovací centra. Kontroly budou přímo v podnicích

PRAHA Povinné testování na covid ve firmách prověří hygienici, řekl serveru Lidovky.cz ministr průmyslu a obchodu i dopravy Karel Havlíček (za ANO). Zaměstnavatel by mohl dostat pokutu, když netestuje uvnitř podniku.

Dlouhá fronta a nekonečné čekání na obyčejný test na koronavirus. To je situace ve většině veřejných testovacích centrech u nás. Některé firmy tam totiž posílají své zaměstnance, které mají do dneška povinnost otestovat. Vláda si teď na ně chce došlápnout a testování kontrolovat.



„Důrazně upozorňujeme, že firmy nemohou bezdůvodně nařizovat využívání veřejných testovacích center. Během několika dnů budou ve firmách zahájeny kontroly,“ řekl webu Lidovky.cz ministr dopravy a průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO). Kontroly by měli hygienici provádět přímo v podnicích.

Podle Havlíčka sice nelze úplně zabránit zneužívání testovacích center, ale firmy podle něj složitě obhájí, že své pracovníky netestovaly přímo v podniku. Dokonce by jim za to mohl hrozit postih, pravděpodobně pokuta.

„Je to možné, pokud bude zřejmé, že firma mohla testovat uvnitř podniku. Ty první dny se to bude ještě tolerovat, ale testů je už dnes skutečně dostatek,“ vysvětlil ministr.

Nutná evidence testovaných

Především velké firmy však nemají s kontrolou problém, protože vedou podrobnou evidenci už otestovaných zaměstnanců. „Pro potřeby testování našich zaměstnanců a také zjednodušení administrativy jsme si vytvořili vlastní vnitropodnikovou IT aplikaci, kde všechny tyto potřebné informace a seznamy jsou,“ řekla pro Lidovky.cz mluvčí Continentalu Barum Regina Feiferlíková.

Listinnou i elektronickou evidenci vedou také Třinecké železárny. Každý testovaný navíc musí svůj výsledek potvrdit podpisem. „Listinné záznamy nadřízení vkládají do elektronické databáze, která hlídá i termín následujícího testu a upozorňuje nadřízené na blížící se další testování daného zaměstnance,“ reagovala pro Lidovky.cz mluvčí Petra Macková.

Naopak menší firmy, jež Lidovky.cz oslovily, se nechtěly ke kontrolám testování vyjadřovat. Třeba společnost Lamark, která vyrábí ploty a zaměstnává asi padesát lidí, odmítla na dotazy o evidenci otestovaných pracovníků odpovědět.

Podle Hospodářské komory ČR nelze zpochybnit, že zaměstnavatelé budou muset vést nějaký jmenný seznam, z něhož bude zřejmé, kdy který zaměstnanec absolvoval test na covid a s jakým výsledkem.

„Jistou míru kontroly mohou nabízet formuláře, jejichž prostřednictvím mohou firmy u zdravotních pojišťoven uplatňovat příspěvek na provedené testy v rozsahu 240 korun za čtyři testy na zaměstnance a měsíc,“ uvedl právní expert hospodářské komory Stanislav Sádovský.

Pokuta půl milionu

Známé jsou podle Sadovského zatím sazby sankcí za porušení povinnosti – až 500 tisíc korun pro zaměstnavatele a až 50 tisíc pro zaměstnance, kteří se proti povinnosti testování proviní.

Podle Havlíčka navíc existuje možnost, že budou mít firmy povinnost testovat své lidi dvakrát týdně. Doposud stačilo jednou za týden.

„Uvažujeme o tom, že by se to povinné testování provádělo dokonce dvakrát týdně, a to proto, že antigenní testování má svůj význam zejména, když se dělá pravidelněji,“ uvedl včera. Testování dvakrát týdně by mohlo být zavedeno zhruba za 14 dnů.

Firmy si přitom stěžují na nedostatek testů. Například třetina potravinářských podniků nestihne otestovat všechny zaměstnance do stanoveného termínu. Podle mluvčí Potravinářské komory ČR Heleny Kavanové se jim nepodařilo včas zajistit testovací sady. Společnosti počítají s tím, že zaměstnanci bez testu nepřijdou do práce.