Nová koronavirová infolinka 1221 není zatím zdarma. Nevěděli jsme o jejím účelu, brání se operátoři

Ministerstvo zdravotnictví nabízí novou informační linku, která slouží pro dotazy veřejnosti ke koronaviru. Linka spuštěná 1. září je však zpoplatněná, což lidé často netuší. Lidem je účtován běžný poplatek podle tarifů operátorů, přestože podle jednoho z dokumentů ministerstva zdravotnictví má být služba bezplatná. Na skutečnost upozornil server ČT24.

Linka má sloužit jako jeden z nástrojů chytré karantény a spuštěna byla 1. září. Na čísle 1221 se střídá více než stovka mediků, kteří veřejnosti odpovídají na dotazy spojené s onemocněním. Podle hlavní hygieničky Rážové je linka schopná odbavit velkou část dotazů veřejnosti, což uvolní ruce epidemiologům. Operátoři podle tiskové zprávy ministerstva již odbavili více než 10 000 hovorů.

„Koronavirus stále hýbe naší společností a lidé mají přirozeně mnoho otázek. Chtěli jsme občanům nabídnout maximální informační servis. Doposud lidé volali přímo na hygienické stanice, které však soustředí veškeré kapacity na trasování. Věřím, že linka přinese občanům odpovědi na jejich dotazy a hygienikům čas na odbornou práci. Velké poděkování patří studentům. Jejich zájem pomoci státu v této době je úžasná a já si jejich pracovního nasazení nesmírně vážím,“ okomentoval spuštění linky ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.



V současnosti je ovšem linka zpoplatněna podle běžných tarifů operátorů. Podle serveru ČT24 tak lidé obvykle za hovor zaplatí přibližně od tří do šesti korun za minutu. Mnozí lidé o poplatcích spojených s linkou netušili. Své zkušenosti popsala serveru vedoucí linky seniorů Kateřina Bohatá z obecně prospěšné společnosti Elpida. Ta to, že je linka zpoplatněná, narazila až poté, co volajícímu předala kontakt a ten se následně ozval s tím, že nemá kredit a nemůže se tak dovolat. Lidé si ji zároveň podle Kateřiny Bohaté pletou s podobnou službou, která fungovala na čísle 1212 na jaře a skutečně zdarma byla.

Jednání s operátory

Ministerstvo zdravotnictví na dotaz České televize uvedlo, že s operátory o bezplatnosti linky jedná. Z jejich reakcí vyplývá, že jim zřejmě o přesném fungování linky nedal nikdo dopředu vědět, jsou však připravení s ministerstvem jednat. Ředitel společnosti T-Mobile Petr Jonák na Twitteru uvedl, že pro zákazníky této společnosti bude linka bezplatná. „O účelu linky jsme předem nevěděli. Ráno jsme se jednomyslně shodli, že za toto peníze nechceme. Požádal jsem kolegy, ať linku udělají bezplatnou, měli by to zprocesovat během dneška,“ napsal.

Podobnou informaci uvedla i mluvčí Vodafonu Kateřina Šantorová, která pro Českou televizi řekla, že Vodafonu nikdo nesdělil, že linka bude fungoval jako call centurm ministerstva, nicméně jsou připraveni na jednání o úpravě cenových podmínek na této lince.

Linka bude pro vsechny zakazniky @TMobile_CZE bezplatna.

O ucelu linky jsme dopredu nevedeli. Rano jsme se jednomyslne shodli, ze za za toto penize nechceme. Pozadal jsem kolegy, at linku udelaji bezplatnou, meli by to zprocesovat behem dneska. https://t.co/oDGxCkBiNt — Petr Jonak (@petr_jonak) September 9, 2020

Podle tiskové zprávy ministerstva patří mezi nejčastější témata hovorů obecné podmínky cestování, rizikový kontakt, ukončování karantény a algoritmy testování. Dále se na linku obrací lidé se zdravotními potížemi či lidé vracející se ze zahraničí, kteří vyhledávají informace o správném postupu. Od zahájení fungování operátoři odbavují průměrně 1 500 hovorů denně.

V provozu je 7 dní v týdnu každý všední den od 8:00 do 19:00 hodin, o víkendech pak od 9:00 do 16:30 hodin.Ministerstvo dále provozuje zdravotnickou linku 224 972 222, které odpovídají zaměstnanci ministerstva a linka slouží pro dotazy, které nejsou primárně spojené s koronavirem.