Hygienici se navzájem mezi sebou přou, jestli je systém ‚chytré karantény‘ k užitku

PRAHA Projekt chytré karantény má za pomoci moderních technologií bránit šíření koronaviru. Jenže podle hygieniků, kteří s ním mají pracovat, situaci zhoršuje.

Systém chytré karantény byl avizován jako technologický průlom v boji s koronavirem. Povolaní pracovníci měli dostat do rukou mocný nástroj shromažďující data o šíření nemoci populací. To, co doposud museli dělat hygienici pracně manuálně, měli být schopni vyřešit od stolu s počítačem. Jenže právě hygienici a epidemiologové z deseti krajů poslali vládě a poslancům otevřený dopis, v němž si na program, který se spustí 1. května, stěžují.

Podle nich z mediální prezentace chytré karantény vyplývá, že jsou to právě terénní pracovníci hygienických stanic, kteří brzdí technologický pokrok. „Nemůžeme tuto pozici přijmout, protože je nepravdivá, protože po několika měsících vyčerpávajícího boje přináší právě vysoce sofistikovaná práce epidemiologů a hygieniků, nikoliv tedy chytrá karanténa, první úspěchy,“ píše se v dokumentu, pod nímž je podepsáno 59 hygienických pracovníků.

Klíčem k řešení současné situace je podle autorů epidemiologické šetření opřené o vyhledávání jednotlivých nemocných. Svou práci prý dělají zaměstnanci hygienických stanic svědomitě i bez „záře reflektorů“ a bez chytré karantény. Ta podle nich epidemiologickou činnost založenou na zkušenost nahradit nemůže.

„Nástroje chytré karantény mohou pomoci jen v situaci, kdy budou v České republice denně přibývat stovky a stovky nemocných, kdy nejde o kvalitu, ale o kvantitu šetření. Při současných počtech případů naopak systém snižuje kvalitu epidemiologického šetření a v důsledku i zhoršuje související dopady epidemie,“ stěžují si hygienici.

Záleží na počtu případů

Jedna z hlavních iniciátorek dopisu Jana Prattingerová, která vede protiepidemický odbor na liberecké krajské hygienické stanici, webu Lidovky.cz vysvětlila, proč je podle ní i jejích kolegů chytrá karanténa vhodnější pro větší počty nakažených. „Když spadne letadlo, nemůžete věnovat veškerou péči jednomu zraněnému, protože zbytek by zemřel. Musíte se do určité míry postarat o všechny. A v případě skutečně velkých počtů nakažených to chytrá karanténa při epidemii umožní,“ řekla epidemioložka, podle níž ale v menším měřítku funguje lépe klasické trasování.

O víkendu na prohlášení epidemiologů reagoval premiér Andrej Babiš (ANO). V České televizi vášně okolo nového projektu mírnil s tím, že odborníky mohl popudit jeho název. „Máme velice chytré hygieniky, děkuji všem. Chytrá karanténa je IT systém, tak se to jen nazvalo,“ uvedl Babiš.

Náměstek ministra zdravotnictví Roman Prymula, který nad chytrou karanténou dohlíží, minulý týden poznamenal, že systém se bude muset nejprve zaběhnout. „Po pilotním projektu se ukázalo, že není v lidských silách se naučit ty systémy využívat rychle tak, aby byly efektivně využívány,“ řekl epidemiolog.

Mezi signatáři dopisu chybějí hygienici z krajů Pardubického, Karlovarského, Zlínského a také z Prahy, která se musela potýkat s největším náporem nakažených. I proto má k chytré karanténě odlišný postoj hlavní pražská hygienička Zdeňka Jágrová. „Moc postoji mých kolegů v ostatních krajích nerozumím. Mají pocit, že hygienická práce není dostatečně oceněná, ale nemám pocit, že by byla někdy doceněna víc než dnes,“ řekla pro Lidovky.cz Jágrová.

Chápe nicméně, že naučit se s novým systémem chvíli trvá a záleží na technické zdatnosti pracovníků. Nepochybuje však, že bude projekt chytré karantény přínosem v situaci, kdy by se po republice plošně zvýšil výskyt nakažených. Jágrová říká, že doteď byla s kolegy nucena pracovat na velmi zastaralých programech. „Za tři týdny se v tomto směru udělalo více práce než za posledních dvacet let,“ pochvaluje si.

Mobily i platební karty

Projekt chytré karantény by měl umožnit u každého nakaženého zjistit, kde se posledních pět dní pohyboval a s kým se potkal. To výzkumníci zjistí na základě paměťových map, které vytvoří ve spolupráci s mobilními operátory a i s provozovateli platebních karet. To vše ale pouze se souhlasem pacienta.

Pomoci má také mobilní aplikace eRouška, která mapuje ostatní telefony s tímto softwarem v okolí. Po testovacím provozu v Jihomoravském kraji by vše začne fungovat 1. května.