OSTRAVA Moravskoslezští hygienici rozvolní od pátku protiepidemická opatření. Kulturní akce do 1000 lidí se budou moci konat v celém kraji, návštěvníci budou muset mít ale roušky, výjimkou je Bruntálsko, tam je to možné bez nich. Po jednání Bezpečnostní rady Moravskoslezského kraje to ve čtvrtek uvedli zástupci hygieniků a kraje.

Hygienici v kraji rozšířili protiepidemická opatření, která platila na Karvinsku a Frýdecko-Místecku, na celý kraj minulý pátek, což vyvolalo vlnu kritiky.

‚Buď nám říkala nepravdu minulý týden, nebo tento.‘ ODS vyzvala k rezignaci moravskoslezskou hygieničku i Vojtěcha „Situace v kraji je setrvalá, nijak razantně se nemění. V daný okamžik je jediným bezpečným okresem Bruntál. Tam skutečně není nikdo (pozitivní), prověřuje se tam jeden případ,“ řekl dnes hejtman Ivo Vondrák (ANO).