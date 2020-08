Hygienici v Praze za 24 hodin odhalili 44 případů koronaviru. Dosud se nakazilo 4047 lidí

Praha Hygienici v Praze za posledních 24 hodin odhalili 44 případů nemoci covid-19. Dosud se tak v hlavním městě koronavirem nakazilo 4047 lidí, zhruba 70 procent se vyléčilo. Úmrtí zůstává 106. Vyplývá to z informací k pondělním 18:00, které na svém webu zveřejnila pražská hygienická stanice. Podle v pondělí zveřejněného semaforu ministerstva zdravotnictví zůstává Praha v zeleném prvním stupni rizika šíření nemoci.

Dnešní počet nově potvrzených případů nákazy v metropoli je nižší než nedělních 27 případů, což bylo nejméně za poslední téměř čtyři týdny. O víkendu ale laboratoře dělají méně testů, počty odhalených případů tak bývají nižší. V minulém týdnu se denní přírůstek v hlavním městě dvakrát dostal přes 80 a většinou se držel nad padesátkou.



Z deseti pražských obvodů má nejvyšší počet nakažených Praha 4. Od začátku šíření nemoci v Česku tam covidem-19 onemocnělo 956 lidí. Při zohlednění počtu obyvatel je nejvíce zasažená Praha 1, kde na 100 000 obyvatel připadá přibližně 434 nakažených.

Podle věku je výrazně nejvíc potvrzených případů ve skupině 20 až 29 let, a to 987 včetně již uzdravených. Následuje skupina 30 až 39 let s více než 790 případy.

Praha zůstala v semaforu ministerstva zdravotnictví zelená spolu s Frýdecko-Místeckem, koronavirus se zde tedy vyskytuje, ale nepřenáší se v komunitě. „V lokalitách se zvýšeným výskytem nákazy je situace pod kontrolou, nedochází k zásahu zranitelných skupin obyvatel, nerostou počty hospitalizovaných,“ uvedla hlavní hygienička Jarmila Rážová. V ostatních regionech je riziko šíření nemoci nulové nebo zanedbatelné, v semaforu jsou tak bílé.

Podle údajů ministerstva zdravotnictví vykazuje Praha za posledních sedm dní téměř 35 nově nakažených v přepočtu na 100 000 obyvatel. Na Frýdecko-Místecku je to 32, na Havlíčkobrodsku zhruba 35 a na Uherskohradišťsku 34. Nad 30 je tento údaj ještě na Klatovsku a severním Plzeňsku.

Čísla pražských hygieniků se od údajů ministerstva zdravotnictví liší, protože nezahrnují případy, které zjistí jiné laboratoře a hygienici je zatím neověřili. Podle ministerstva bylo v Praze od března prokázáno 4399 případů nákazy.