Praha Hygienici v Praze zaznamenali první případ indické mutace koronaviru. Případ se týká člověka z Indie. Pražská hygiena o tom ve čtvrtek informovala na webu. Další případy této mutace v Praze neeviduje. Podezření na takzvanou indickou mutaci se už dříve v Česku objevilo v Hradci Králové.

Člověk, u kterého se indická mutace potvrdila, měl zvýšenou teplotu, bolesti svalů a hlavy. Jiné zdravotní obtíže nebyly zjištěny, uvedli hygienici. Pražská hygiena ihned po zjištění indické mutace zahájila detailní epidemiologické šetření a dohledává eventuální rizikové kontakty, aby se mutace nepřenesla na další lidi.

Lidem hygienici doporučují, aby nadále dodržovali potřebná preventivní opatření. Jde zejména o nošení respirátorů, pravidelné mytí rukou a dodržování alespoň dvoumetrových rozestupů.



Podle stanoviska Světové zdravotnické organizace (WHO) z tohoto týdne zatím o tzv. indické mutaci covidu-19 nejsou k dispozici bližší podrobnosti. WHO mutaci detailně sleduje a průběžně vyhodnocuje. Na základě současných poznatků se nepředpokládá, že by se průběh onemocnění s indickou mutací výrazně lišil od klasického průběhu.

Podezření na indickou mutaci se už v Česku objevila minulý týden v Hradci Králové. Ministr zdravotnictví Petr Arenberger (za ANO) v sobotu uvedl, že mutaci přivezla zřejmě studentka z Indie. Podezření prověřuje Národní referenční laboratoř pro chřipku Státního zdravotního ústavu (SZÚ). Podle mluvčí krajské hygienické stanice v Hradci Králové Veroniky Krejčí byl případ s podezřením nahlášen v pátek 16. dubna.

Od úterý tohoto týdne je zakázáno cestovat do Indie. Je zařazena mezi země, kde je extrémní riziko šíření nových mutací koronaviru. Zpřísnily se i podmínky návratu. Do České republiky se mohou z Indie vrátit pouze Češi a rezidenti žijící v ČR. Před odletem z Indie musejí absolvovat PCR test, poté do 24 hodin po vstupu na české území jej musí zopakovat. Třetí PCR test musí absolvovat mezi 10. a 14. dnem od příletu. Během celé této doby musí být v karanténě.

V Indii nyní přibývají nakažení koronavirem rekordním tempem. Za poslední den mělo v zemi pozitivní test skoro 380 tisíc lidí, což je znovu nejvyšší denní bilance na světě od začátku pandemie. Celkový počet případů nákazy v Indii překročil hranici 18 milionů. Indie, kde žije víc než 1,3 miliardy lidí, jen za duben ohlásila více než šest milionů nově nakažených, uvedla agentura AFP.