Hygienikům chybějí lékaři, ročně se atestují dva medici. Platí nás jako úředníky, ukazují na problém

Praha Hygienici jsou v době epidemie nepostradatelní a pomáhají kočírovat nebezpečné šíření koronaviru v populaci. Problém je, že lékařů hygienické služby je v České republice zoufale málo a mladí medici o tuto práci nejeví zájem.

„Kdyby současná koronavirová epidemie nastala za deset či patnáct let, bylo by pro hygienickou službu nesmírně těžké, ba dokonce nemožné takovou situaci zvládnout,“ upozorňuje v rozhovoru pro server Lidovky.cz vedoucí katedry hygieny na 3. lékařské fakultě Univerzity Karlovy Pavel Dlouhý. Ročně se totiž z oboru hygieny atestují pouze jeden až dva medici v rámci celé republiky.



„V úhrnu na všech hygienických stanicích u nás pracuje dvě stě lékařů. Bohužel moc nových mladých doktorů do hygienické služby nepřichází,“ uvedl Dlouhý. Důvodem je podle něj i to, že hygienici musí někdy činit nepopulární opatření a jejich práce je finančně podhodnocena.

Průměr šestapadesát let

S Vlčkem souhlasí i ředitelka pražské hygienické stanice Zdeňka Jágrová. „Myslím si, že by práce byla atraktivnější, kdyby byla lépe placená. Nejsme financováni jako zdravotníci, ale jako státní úředníci,“ řekla serveru Lidovky.cz. V pražské protiepidemiologické službě pracuje přibližně dvaadvacet lékařů, nejmladší doktorce je třicet let, zbytku kolem padesáti. Průměrný věk lékaře hygienické služby v republice je šestapadesát let.

„Domnívám se, že mladí lékaři se na hygienické stanice nehrnou, protože je na ně pohlíženo jako na úředníky, nikoliv jako na lékaře,“ uvedl vedoucí katedry hygieny Dlouhý.

