Pražským hygienikům pomohou nevytížení kolegové z jiných krajů. Trasování nakažených zde zatím vázne

Praha Pražským hygienikům budou s vyhledáváním kontaktů lidí nakažených covidem-19 pomáhat nevytížení pracovníci hygienických stanic z jiných krajů. Dohodl se na tom v pondělí ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) s řediteli krajských hygienických stanic. Vojtěch to napsal v textové zprávě. Hygienici by si podle něj měli takto pomáhat na dálku pomocí takzvané chytré karantény. Podle ředitelky pražské hygienické stanice Zdeňky Jágrové by tak hygienici z krajů mohli hlavnímu městu vypomoct s kontakty zhruba 30 nakažených lidí denně.

Praha je jedním z regionů, kde v poslední době přibývá nakažených nejvýrazněji. Ve městě se podle údajů ministerstva zdravotnictví objevilo za posledních sedm dní zhruba 72 nových případů covidu-19 v přepočtu na každých 100 tisíc obyvatel. Denní nárůst případů nemoci covid-19 v hlavním městě v neděli počtvrté v řadě překonal stovku. K nedělním 18:00 přibylo za posledních 24 hodin 103 potvrzených případů nákazy.

V neděli se nakazilo 411 lidí, je to druhý nejvyšší denní nárůst ve volném dni Na pondělní videokonferenci s řediteli hygienických stanic se podle ministra probraly kapacity i technické a personální potřeby hygieniků v krajích. „Protože největší zátěž je nyní na krajské hygienické stanici Praha, oslovili jsme ředitele ostatních hygienických stanic, aby v případě volných kapacit vyčlenili pracovníky, kteří hygieně pomůžou s navoláváním kontaktů,“ uvedl Vojtěch. „Díky chytré karanténě je možné, aby si hygienici navzájem na dálku pomáhali,“ dodal. Jágrová řekla, že pražská hygienická stanice má kolem 200 odborných pracovníků. Koronaviru se nyní věnují v zásadě všichni, zhruba 100 lidí se přitom podílí na vyhledávání kontaktů nakažených, uvedla. Někteří ředitelé hygienických stanic podle ní nabídli pražským hygienikům pomoc již o víkendu. Zmínila stanice v Ostravě, Ústí nad Labem nebo Brně. „Podle mě tak 30 případů by nám dokázali vzít každý den,“ řekla. Podle informací na twitteru Chytré karantény posílilo hygienické stanice nově 30 armádních mediků a pražské hygienické stanici pomůže deset hygieniků. Již v pátek Jágrová uvedla, že Praha přestává zvládat trasovat kontakty nemocných s covidem-19. Přes mimořádné nasazení hygieniků a pomoc od mediků či armády není podle ní při současném počtu nemocných možné kontaktovat všechny v řádu hodin, jak by si úřady v ideálním případě představovaly. Připustila, že v hlavním městě se trasování daří ze všech českých regionů nejhůř. Lidi s pozitivním testem požádala o shovívavost.