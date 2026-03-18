Rada ČT schválila řediteli Chudárkovi plný pololetní bonus. Dostane 1,7 milionu

  16:09aktualizováno  16:09
Generální ředitel České televize Hynek Chudárek dostane za druhé pololetí minulého roku bonus v plné výši, tedy 1,73 milionu korun. Ve středu o tom rozhodla Rada ČT. Bonus za pololetí se vypočítává jako pětinásobek měsíční mzdy, kterou měl loni Chudárek 346 tisíc korun.
Generální ředitel České televize Hynek Chudárek (27. listopadu 2025) | foto: Česká televize

Pro přiznání bonusu musel Chudárek splnit celkem šest kritérií s různou procentní váhou. Mezi kritérii jsou hospodaření ČT a plnění rozpočtu, podíl na trhu, spokojenost veřejnosti, manažerské výsledky nebo dodržování právních norem a plánů. Rada vedla diskusi o kritériu týkajícím se aktivní podpory dobrého jména ČT, nakonec ale hlasováním rozhodla o jeho úplném splnění.

Chudárkův předchůdce Jan Souček, kterého radní loni odvolali, dostal za celý rok 2024 jen desetiprocentní bonus. S výtkami, které vedly ke snížení bonusu, ale nesouhlasil a obrátil se na soud. V rámci pokusu o smír navrhl doplacení bonusu do výše 50 procent, což by znamenalo doplatek zhruba 1,3 milionu korun.

