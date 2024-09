Tolik nenávisti vůči ODS jsem ještě nezažil, stěžuje si končící senátor Hanza

Teplice po mnoha letech, poprvé od roku 2000, přišly o senátora z ODS. Předtím to byl Jaroslav Musial z ČSSD (1996 – 2000), jinak pořád pan Kubera a část jednoho období vy. Co chybělo k úspěchu?

To je prosté a netřeba hledat nějaké výmluvy – chyběl dostatek voličů, kteří by chtěli můj program, mé vidění světa, mé vize. Přestože i mně přišlo dát svůj hlas víc lidí než v 1. kole – za což jsem skutečně vděčný a každému jednotlivému člověku za to upřímně děkuji, že mi ten svůj čas věnoval. Protikandidátovi se povedlo jich k urnám dostat ještě o něco víc…

V Teplicích je ODS a vy sám dost populární. ODS ostatně od dob Jaroslava Kubery, primátora a senátora, vyhrávala. Co se stalo, že to tentokrát nevyšlo?

To samozřejmě budeme ještě detailně analyzovat – protože jedině z neúspěchu se člověk může poučit. Obecně vzato mě ale docela mrzí, jak strašně je naše společnost rozdělená, jak se opozici povedlo znesvářit a rozeštvat proti sobě lidi. Rodiny se navzájem do krve hádají, úplně cizí lidi sprostě napadají a urážejí jiné lidi jen za to, že mají jiný politický názor…

Tolik míry vyložené nenávisti například vůči ODS jsem ve svém politické životě ještě nikdy nezažil. Situace kolem politiky strašlivě zhrubla, už dávno bohužel nejde o souboj programů ale o to, kdo víc a silněji na toho druhého plivne jedovaté sliny. Za sebe ale rozhodně říkám, že k tomu se nikdy nesnížím.

Má podle vás na vašem neúspěchu vliv i vláda Petra Fialy, která sice má v parlamentu většinu, ale je v nepopulární koalici?

Ano, nejspíš to mělo svůj vliv. Lidé jsou hodně naštvaní a naše skalní příznivce velmi zklamaly kroky, které vláda pěti stran dělá. Za sebe říkám, že jsem byl mnohokrát nespokojený i já, a proto jsem častokrát nehlasoval tak, jak si přála vláda a náš senátorský klub. Nepodpořil jsem například pandemický zákon, konsolidační balíček, Istanbulskou úmluvu… Ani mně se nelíbí, kam ODS momentálně směřuje a jsem rozhodně proti dalšímu setrvávání v umělém nefunkčním slepenci „Spolu“.

Vyhrál Jan Schiller, nebo spíš Andrej Babiš a značka ANO?

Vyhrála nenávist k ODS vyvolaná zdařilým politickým marketingem ANO s Andrejem Babišem v čele.

Dosud jste byl neuvolněným náměstkem, naplaceným, na teplickém magistrátu. Budete nyní placený?

Nevím. To je na rozhodnutí zastupitelstva.