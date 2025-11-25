Brigádní generál Hyťha přišel po incidentu v baru o bezpečnostní prověrku

„Pan generál je v personální dispozici ředitele Odboru pro válečné veterány a válečné hroby a dále se nebudeme vyjadřovat k interním personálním záležitostem,“ řekl iDNES.cz podplukovník Lukáš Štěrba z generálního štábu armády.
Hyťha byl z pozice ředitele sekce zpravodajského zabezpečení převelen pod jiný útvar v pondělí pozdě odpoledne. Znamená to, že pod novým útvarem se již nebude dostávat do styku s utajovanými informacemi.
Redakce iDNES.cz oslovila armádu už v pondělí, kdy generál o bezpečnostní prověrku přišel. Vojsko ale nechtělo aktuální vývoj kolem generála – zkušeného veterána afghánských misí – komentovat s tím, že armáda se nebude vyjadřovat k otázkám personální povahy.
„Proces vydání, pozastavení nebo odebrání bezpečnostní prověrky je plně v kompetenci Národního bezpečnostního úřadu (NBÚ), který postupuje podle zákona o ochraně utajovaných informací. Armáda České republiky do tohoto procesu nezasahuje a nerozhoduje o něm, proto se k jeho průběhu ani výsledku nebudeme vyjadřovat. Naší povinností je respektovat zákonný rámec a kompetence NBÚ,“ dodal Štěrba.
Národní bezpečnostní úřad, který o odebrání prověrky rozhodl, se k situaci také nevyjádřil. „Komentovat detaily bezpečnostního řízení jakékoli osoby nám neumožňuje zákon,“ řekl v pondělí mluvčí úřadu Milan Radosta.
Incident v brněnském baru se odehrál v pátek 26. září v ranních hodinách. Hyťha tam byl na soukromé oslavě, podle zdrojů iDNES.cz se mělo jednat o narozeniny jednoho z pedagogů Univerzity obrany. Hyťhu zranil voják z jiného útvaru. Ten je podezřelý a vyšetřovaný ze čtyř trestných činů – výtržnictví, těžkého ublížení na zdraví z nedbalosti, nebezpečného vyhrožování a ohrožení pod vlivem návykové látky. Incident vyšetřuje vojenská policie.
Hyťha se k němu vyjádřil pouze na počátku. „Můžu pouze potvrdit, že jsem byl nevyprovokovaně napaden nožem, v důsledku čehož jsem utrpěl zranění. Vzhledem k tomu, že tuto věc v současné době vyšetřuje policie, nebudu se k tomu dále vyjadřovat,“ uvedl pro Aktuálně.cz sedmačtyřicetiletý brigádní generál.
Hyťha má blízko k náčelníkovi generálního štábu Karlu Řehkovi, oba působili v elitní prostějovské 601. skupině speciálních sil, Hyťha pak působil na šesti misích v Afghánistánu. Poté, co se náčelníkem generálního štábu stal v červenci 2022 právě Řehka, přešel i s ním do vedení armády.
K situaci okolo vysoce postaveného generála se nyní nechce vyjadřovat ani ministryně obrany Jana Černochová z ODS. Její mluvčí David Šíma redakci iDNES.cz odkázal na vyjádření armády.