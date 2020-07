I rakovina může být nakažlivá, říká vědec Hajdúch. Pandemii covidu srovnává se španělskou chřipkou

Stávající špičková léčba sama o sobě nestačí. Smysl má, až když lidé nezanedbávají prevenci. Jen tak lze srazit mortalitu u nádorových onemocnění, říká v rozhovoru pro Lidovky.cz Marián Hajdúch, vědec a lékař zaměřený na oblast výzkumu rakoviny, molekulární a translační medicíny.

Lidovky.cz: Porovnávat rakovinu a koronavirus z pohledu úmrtnosti v populaci je nemožné, počty obětí jsou diametrálně odlišné. Přesto však veřejnost víc vyděsilo respirační onemocnění než tradiční „zabiják“. Proč?

Myslím si, že je to dané novostí té choroby. Nové věci vždy přitahují víc pozornosti. Ve zpravodajství z některých zemí jsme mohli sledovat opravdu děsivé scény, někde skutečně docházelo k velmi vysoké úmrtnosti. A navíc – na začátku vůbec nebylo jasné, jakým způsobem se epidemie bude dál vyvíjet. Pandemii takovéhoto rozsahu lidstvo dlouho nezažilo, dalo by se to možná srovnat naposledy se španělskou chřipkou.

Byť platí, že některé nemoci, jako třeba HIV, jsou svým způsobem závažnější a rozsáhlejší než covid-19, smrtnost u nich však není bezprostřední. A to se odráží v naší psychice, lidé necítí bezprostřední ohrožení svého života. Částečně to platí i pro nádorová onemocnění. A s tím, jak se posunují terapeutické možnosti, se z rakoviny postupně stává chronické onemocnění, a to i v případech, které zatím neumíme zcela vyléčit.