Fiala se radil s umělou inteligencí. Tanky nenahradí, řekla Černochová

Do přípravy vystoupení na ideové konferenci ODS zapojil premiér Petr Fiala i umělou inteligenci, která začne čím dál víc vstupovat do našeho života. Prozradil kolegům, že požádal umělou inteligenci o doporučení, co má své straně říci. Ministryně obrany Jana Černochová mluvila o tom, že počítače ani umělá inteligence tanky nenahradí.