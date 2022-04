iDNES Premium už má 100 000 předplatitelů, patří mezi světovou špičku. Odemkněte si Lidovky na rok za 199 Kč

„Dosažení milníku 100 tisíc předplatitelů je potvrzením, že uživatelé kvitují unikátní spojení výběru toho nejlepšího z titulů našeho portfolia, které je navíc doplněné o exkluzivní materiály a další porci atraktivních výhod,“ uvedl Štěpán Košík, předseda představenstva MAFRA, a.s. „Jsme si ale vědomi, že obsah iDNES Premium musíme dále rozvíjet a zlepšovat, aby co nejlépe reagoval na potřeby a přání uživatelů,“ dodal.

Nové benefity pro 100 000 prémiových čtenářů: Přednostně NHL a zvýhodněné roční předplatné Na oslavu překonání stotisícové hranice iDNES Premium nabízí roční předplatné za zvýhodněnou cenu 199 Kč, což znamená, že za měsíc čtenáři zaplatí jen necelých 17 korun. Současně bude možné členství v iDNES Premium využít také k přednostnímu nákupu vstupenek na dnes ohlášená dvě utkání NHL, která se odehrají v pražské O2 areně letos v říjnu. Exkluzivní přednostní nákup bude pro předplatitele zahájen v pondělí 25. dubna od 9.00. Získají tak čtyřdenní náskok, díky němuž si budou moci pojistit vstupenky před veřejným prodejem. Minulá utkání NHL hraná v Česku byla vždy beznadějně vyprodaná.

Zpravodajský server iDNES.cz spustil prémiovou placenou sekci 17. září 2019 i s vybraným obsahem ze serveru Lidovky.cz. Od počátku byla koncipována jako kombinace hlubších zpravodajských a publicistických textů s nabídkou zábavy a nejrůznějších benefitů. Předplatitelé mají možnost přednostně nakupovat vstupenky na atraktivní kulturní a sportovní akce, mohou stahovat audioknihy a e-knihy zdarma, sledovat filmy a soutěžit o atraktivní ceny. Základem je velmi dostupná cena.

Tisíce článků, stovky e-knih a audioknih

Za 31 měsíců fungování vyšlo v iDNES Premium více než 26 000 článků, které si mohli přečíst pouze předplatitelé. Členové iDNES Premium mají přístup k prémiovým článkům na webech iDNES.cz, Lidovky.cz a Expres.cz.

Od spuštění iDNES Premium jsme přinesli Prémiových

článků

Stažení

audioknih

Prodaných

vstupenek

Dalším z benefitů je také přístup k digitálnímu předplatnému Lidových novin, MF DNES a řady časopisů, jakým je například oblíbený časopis Téma. Od začátku existence měl projekt iDNES Premium v nabídce 107 různých titulů e-knih a 207 audioknih. Uživatelé také zhlédli přes 300 filmů a minisérií. Vše bylo zdarma bez dalších doplatků.

Speciálních slevových akcí, přednostních nákupů nebo last ticket – tedy možností zakoupit vstupenky na již vyprodané akce – proběhlo téměř 200.

V Česku bez konkurence, ve světě TOP 40

Hranice 100 tisíc abonentů je historický milník, který nemá v českém prostředí placených zpravodajských webů konkurenci. Projekt se tak řadí i mezi světovou špičku. Počtem předplatitelů patří mezi čtyřicet nejúspěšnějších služeb podobného druhu na celém světě. Před iDNES Premium jsou jen takoví velikáni jako například The New Yorker, Los Angeles Times, německý Bild, The Guardian či The New York Times.