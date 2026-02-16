Turek dříve uvedl, že nový kandidát na ministra bude „dělat to, co mu na očích vidí.“ Pokud prezident Červeného jmenuje, sejde se na resortu právě s Turkem, kde vykonává svou práci vládního zmocněnce pro klimatickou politiku a green deal.
„Jako neministr jsem se rozhodl, že nabídnu panu premiérovi možnost, že bychom nominovali ministra na post životního prostředí, kde já sedím jako zmocněnec. Bude to ministr, který bude velmi seriózní a který bude dělat na ministerstvu to, co mi na očích vidí,“ řekl Turek ve videu na svém Instagramu.
O klimatické politice se Červený opakovaně vyjadřoval, byť na rozdíl od svého spolustraníka Matěje Gregora, nepůsobil ve sněmovním výboru pro životní prostředí, ale u Motoristů byl označen jako odborník na digitalizaci. V únorovém rozhovoru pro server Seznam zprávy zpochybňoval boj proti klimatické krizi.
„Jak můžete vyhlásit válku klimatu? Jak můžete bojovat s klimatem? Vy můžete dělat opatření, která na to zemi nějakým způsobem připravují. Nemusíte každých 14 dní říkat v televizi, že tady všichni umřeme. To potom vyvolává tu tíseň, obzvlášť u těch mladších ročníků,“ říkal tehdy a současný boj proti klimatu označil za „klimatickou duševní krizi“, což koresponduje s prohlášením předsedy strany Petra Macinky. Současný dočasný motoristický ministr životního prostředí po převzetí úřadu uvedl, že „klimatická krize je over“.
Sám Červený se přitom věnoval projektům v oblasti environmentálno vzdělávání. Podle něj jsou ale projekty, které Macinka na resortu seškrtal „klimatické náboženství“. „Já sám jsem úplně nesnášel, že většina těch projektů, které byly financovány, ať už z evropských zdrojů, se zabývala klimatologickým náboženstvím,“ řekl Červený ve zmiňovaném rozhovoru. Červeného osvětové programy se týkaly především boje proti plýtvání potravinami.
Před vstupem do politiky pracoval dlouho na Univerzitě Karlově. Především na její pedagogické fakultě vystřídal několik pozic. Působil také na ČVUT i VŠCHT.
Po studiu na střední škole pracoval v Rádiu Krokodýl a v oboru PR a marketingu. Vysokoškolský titul získal až relativně nedávno. Bakaláře vystudoval v oboru informační studia a knihovnictví na Univerzitě Karlově v roce 2020, magisterský titul získal v roce 2024 v oboru informačních věd.