Češi bojují za Madlenku. Před IKEM se tvoří fronty dárců, pomohli zatím jiným

Podmínku vstupu do registru: věk od 18 do 40 let věku (do 41. narozenin) – dárce je registrován do 55 let včetně

výborný zdravotní stav

bez trvalé medikace a léčby (výjimkou je antikoncepce)

hmotnost více než 50 kg

veřejné zdravotní pojištění platné v ČR

ochota pomoci jakémukoli pacientovi nejen z ČR, ale i ze zahraničí

ochota podstoupit odběry krve a případná další vyšetření

ochota věnovat svůj čas a pohodlí