Bude působit jako poradkyně ministra zdravotnictví pro oblast veřejného zdravotního pojištění a řízení nemocnic, uvedlo dnes v tiskové zprávě ministerstvo zdravotnictví (MZd).
Rögnerová do čela IKEM přišla v září 2023 po odchodu Michala Stiborka, který rezignoval po podezřeních okolo svého úvěrového byznysu. Do čela nemocnice přicházela podle vyjádření ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) s cílem stabilizovat situaci a zklidnit fungování instituce, což se jí podařilo naplnit.
„IKEM nyní vstupuje do další fáze, která bude spojena především s rozvojem nemocnice a připravovanými investičními projekty,“ dodal. Benešová v tiskové zprávě uvedla, že se chce více soustředit na podporu strategických projektů, modernizaci zázemí a podmínky pro zaměstnance i pacienty.