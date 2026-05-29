IKEM od června povede Benešová. Dosavadní šéfka se vrací na ministerstvo

  15:06aktualizováno  15:06
Pražský Institut klinické a experimentální medicíny (IKEM) od června povede Romana Benešová, která působila v poradenské společnosti KPMG nebo skupině Kaprain. Dosavadní ředitelka IKEM Helena Rögnerová se vrátí na ministerstvo.

IKEM - Institut klinické a experimentální medicíny v Praze. | foto: Profimedia.cz

Bude působit jako poradkyně ministra zdravotnictví pro oblast veřejného zdravotního pojištění a řízení nemocnic, uvedlo dnes v tiskové zprávě ministerstvo zdravotnictví (MZd).

Rögnerová do čela IKEM přišla v září 2023 po odchodu Michala Stiborka, který rezignoval po podezřeních okolo svého úvěrového byznysu. Do čela nemocnice přicházela podle vyjádření ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) s cílem stabilizovat situaci a zklidnit fungování instituce, což se jí podařilo naplnit.

„IKEM nyní vstupuje do další fáze, která bude spojena především s rozvojem nemocnice a připravovanými investičními projekty,“ dodal. Benešová v tiskové zprávě uvedla, že se chce více soustředit na podporu strategických projektů, modernizaci zázemí a podmínky pro zaměstnance i pacienty.

