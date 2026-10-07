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Kauza IKEM u soudu. Za vydírání Pirka a Netuky padly peněžité tresty

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  9:56aktualizováno  10:15
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Za vydírání kardiochirurgů Jana Pirka a Ivana Netuky uložil dnes soud bývalému náměstkovi pražského Institutu klinické a experimentální medicíny (IKEM) Jiřímu Malému peněžitý trest ve výši 50 000 korun. Někdejší šéf IT oddělení Petr Raška má zaplatit 80 000 korun. Rozsudek není pravomocný, muži vinu od počátku odmítají.

Soudy

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Spolu s dvojicí mužů byl původně obžalován i tehdejší ředitel kliniky Michal Stiborek, který loni v srpnu zemřel. Jeho trestní stíhání soud zastavil.

Kvůli sporům ve vedení IKEM vyhrožoval podle soudu Stiborek s Malým kardiochirurgům, že zveřejní zfalšované kompromitující materiály, které vyrobil Raška. Někdejší šéf IT oddělení také podle obžaloby z Pirkova služebního telefonu nafotil SMS zprávu od Netuky, ve které se lékař vulgárně vyjádřil o tehdejším ministru zdravotnictví Vlastimilu Válkovi (TOP 09). Malý pak zprávu ministrovi zdravotnictví poslal z anonymního čísla, aby Pirka a Netuku v jeho očích očernil.

„Trestní stíhání v této kauze je z mnoha aspektů složité skutkově i právně,“ prohlásila soudkyně Jana Petráková. Soud podle ní velmi pečlivě zvažoval, zda již konflikt na klinice přerostl do trestní roviny, nebo zda by se měl řešit v rovině pracovního práva.

Soudy

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Nakonec dospěl k závěru, že jednání mužů bylo neakceptovatelné a že se trestného činu dopustili. Malý se podle soudkyně dopustil trestného činu vydírání a porušení listinného tajemství, Raška také porušil listinné tajemství a nezákonně zasáhl do počítačového systému. Netuka i Pirk mají pak podle soudu dostat za způsobenou újmu po 20 000 korunách.

Pirk s Netukou proti vedení IKEM dlouhodobě vystupovali. Stiborek a Malý je údajně vydírali proto, aby je přestali ohrožovat. Případ vyšetřovala nejprve Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS) kvůli původnímu podezření, že byl do trestné činnosti zapojen i někdo z policie. Nakonec se to nepotvrdilo. Státní zástupce na trojici podal obžalobu v polovině loňského ledna. Obvodní soud nejprve rozhodl, že řízení vedl věcně nepříslušný orgán, a vrátil kauzu státnímu zástupci k došetření, na základě rozhodnutí stížnostního soudu však nařídil hlavní líčení.

20. května 2026

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Obvodní soud pro Prahu 4 pokračuje v projednávání kauzy údajného vydírání předních kardiochirurgů z Institutu pro klinickou a experimentální medicínu (IKEM). Před soud předstoupil i druhý z poškozených, senátor a lékař Jan Pirk. (1. prosince 2025)
Obvodní soud pro Prahu 4 začal projednávat případ kolem bývalého ředitele Institutu pro klinickou a experimentální medicínu (IKEM) Michala Stiborka. K soudu krátce před začátkem jednání dorazil obžalovaný Jiří Malý. (13. října 2025)
IKEM - Institut klinické a experimentální medicíny v Praze.
Chirurg Ivan Netuka
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