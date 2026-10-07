Kauza IKEM u soudu. Za vydírání Pirka a Netuky padly peněžité tresty

Spolu s dvojicí mužů byl původně obžalován i tehdejší ředitel kliniky Michal Stiborek, který loni v srpnu zemřel. Jeho trestní stíhání soud zastavil.
Kvůli sporům ve vedení IKEM vyhrožoval podle soudu Stiborek s Malým kardiochirurgům, že zveřejní zfalšované kompromitující materiály, které vyrobil Raška. Někdejší šéf IT oddělení také podle obžaloby z Pirkova služebního telefonu nafotil SMS zprávu od Netuky, ve které se lékař vulgárně vyjádřil o tehdejším ministru zdravotnictví Vlastimilu Válkovi (TOP 09). Malý pak zprávu ministrovi zdravotnictví poslal z anonymního čísla, aby Pirka a Netuku v jeho očích očernil.
„Trestní stíhání v této kauze je z mnoha aspektů složité skutkově i právně,“ prohlásila soudkyně Jana Petráková. Soud podle ní velmi pečlivě zvažoval, zda již konflikt na klinice přerostl do trestní roviny, nebo zda by se měl řešit v rovině pracovního práva.
Nakonec dospěl k závěru, že jednání mužů bylo neakceptovatelné a že se trestného činu dopustili. Malý se podle soudkyně dopustil trestného činu vydírání a porušení listinného tajemství, Raška také porušil listinné tajemství a nezákonně zasáhl do počítačového systému. Netuka i Pirk mají pak podle soudu dostat za způsobenou újmu po 20 000 korunách.
Pirk s Netukou proti vedení IKEM dlouhodobě vystupovali. Stiborek a Malý je údajně vydírali proto, aby je přestali ohrožovat. Případ vyšetřovala nejprve Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS) kvůli původnímu podezření, že byl do trestné činnosti zapojen i někdo z policie. Nakonec se to nepotvrdilo. Státní zástupce na trojici podal obžalobu v polovině loňského ledna. Obvodní soud nejprve rozhodl, že řízení vedl věcně nepříslušný orgán, a vrátil kauzu státnímu zástupci k došetření, na základě rozhodnutí stížnostního soudu však nařídil hlavní líčení.
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20. května 2026