Policie zadržela šéfa ruské církve v Česku. Podezírá ho z převozu zakázaných látek

Policejní mluvčí Michaela Richterová potvrdila, že v neděli večer policisté zadrželi na čerpací stanici u dálnice D6 vozidlo, ve kterém byly tři sáčky s neznámou bílou látkou. Šlo o jednotky gramů. Zatím není nikdo obviněný.
Kreml nemá informace o zadržení duchovního ruské pravoslavné církve Ilariona v Česku, uvedl podle TASS mluvčí ruského prezidenta Peskov.
Server Novinky.cz napsal, že podle jeho informací zadrželi Ilariona policisté ve středočeské Unhošti. „Mohu potvrdit, že Národní protidrogová centrála (NCP) na základě anonymního podnětu, který upozorňoval na převoz omamných a psychotropních látek, iniciovala opatření ve vztahu k vozidlu ve Středočeském kraji. S ohledem na probíhající úkony trestního řízení (které také vede KŘP Středočeského kraje) nyní nemůžeme sdělovat další informace ani upřesnit totožnost posádky vozidla,“ sdělila ČTK mluvčí NPC Lucie Šmoldasová.
Podle Richterové pokračují běžné úkony trestního řízení, jako jsou výslechy, další informace policie poskytne zřejmě až v úterý. Co bylo obsahem nalezených sáčků, určí odborná expertiza.
Ilarion žije ve Varech, přesunul se tam po kontroverzích
Ilarion, vlastním jménem Grigorij Alfejev, zastával v letech 2009 až 2022 klíčovou funkci vedoucího oddělení vnějších vztahů Moskevského patriarchátu a byl považován za jednoho z možných nástupců ruského patriarchy Kirilla. Po rezignaci působil v Maďarsku a v roce 2024 se přesunul do Karlových Varů. Stalo se tak po zveřejnění obvinění ze sexuálního obtěžování a o jeho životě v luxusu.
Prohlášení na Ilarionově telegramovém účtu uvádí, že policisté v neděli zastavili auto s ruským duchovním po odjezdu od kostela Petra a Pavla v Karlových Varech.
Duchovní k nálezu uvedl, že „nemá a nikdy neměl žádný vztah k nelegálnímu obchodu s omamnými látkami“. Událost považuje za provokaci, jíž podle něj předcházel dlouhodobý tlak na pravoslavnou komunitu v Karlových Varech i metropolitu samotného s cílem, aby opustil místo svého působení.