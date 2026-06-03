Šéf ruské církve vezl v autě bílý prášek. Kokain, potvrdila policie

Autor: ,
  15:37aktualizováno  15:37
Sledovat Lidovky.cz na Googlu
Bílý prášek nalezený v autě šéfa ruské pravoslavné církve v Česku byl podle policejní expertizy kokain. Metropolitu Ilariona dva dny po zadržení propustili, vyšetřování však pokračuje. Duchovní odcestoval do Moskvy, případ považuje za provokaci.
Emeritní metropolita ruské pravoslavné církve Ilarion v rozhovoru pro ruskou...

Emeritní metropolita ruské pravoslavné církve Ilarion v rozhovoru pro ruskou státní agenturu TASS. (1. června 2026) | foto: Profimedia.cz

Emeritního metropolitu ruské pravoslavné církve Ilariona zadrželi policisté v...
Český chargé d’affaires v Moskvě Jan Ondřejka při příjezdu k budově ruského...
Emeritní metropolita ruské pravoslavné církve Ilarion v rozhovoru pro ruskou...
Český chargé d’affaires v Moskvě Jan Ondřejka při příjezdu k budově ruského...
6 fotografií

„Můžeme potvrdit, že expertiza prokázala, že zabavený bílý prášek je kokain. Jedná se o jednotky gramů, které jsme v autě nalezli a zabavili,“ řekla pro Deník N mluvčí středočeské policie Martina Richterová.

Někdejší vlivný představitel ruské pravoslavné církve byl zadržen v neděli 24. května pro podezření z převozu zakázaných látek, uvedl následující pondělí Ilarionův telegramový kanál s tím, že duchovní považuje událost za provokaci.

Středočeská policie potvrdila, že policisté zadrželi na čerpací stanici u dálnice D6 auto, ve kterém byly tři sáčky s neznámou bílou látkou, šlo o jednotky gramů. Expertiza podle prohlášení na Ilarionově Telegramu potvrdila, že nalezená látka patří mezi zakázané, ale metropolita odmítl jakoukoliv spojitost s jejím nezákonným držením nebo přepravou.

Podle TASS incidentu předcházelo dlouhé období nátlaku na metropolitu a na pravoslavnou obec v Karlových Varech. Jak minulý týden informovala redakce iDNES.cz, věřící v Karlových Varech se příliš o kauze metropolity Ilariona bavit nechtějí, ale přiznávají, že jde pravděpodobně o vnitřní boj uvnitř církve, a to dvou křídel.

České úřady propustily Ilariona bez toho, že by proti němu byla vznesena obvinění, a 30. května přiletěl do Moskvy, poznamenala ruská agentura.

Ilarion poděkoval ruskému ministerstvu zahraničí, které po jeho zadržení předalo zástupci české diplomacie v Moskvě protest. Mluvčí ruské diplomacie Marija Zacharovová tehdy označila český postup za snahu očernit nejen metropolitu, ale „dál přiživovat negativní atmosféru kolem pravoslaví v České republice i v celé Evropě“.

Ilarion, vlastním jménem Grigorij Alfejev, zastával v letech 2009 až 2022 funkci vedoucího oddělení vnějších vztahů moskevského patriarchátu ruské pravoslavné církve a byl považován za jednoho z možných nástupců ruského patriarchy Kirilla v čele církve. Po rezignaci působil jako metropolita v Maďarsku, kde čelil obvinění ze sexuálního obtěžování a života v luxusu. Vedení ruské pravoslavné církve v prosinci 2024 Ilariona z funkce v Budapešti odvolalo a přeložilo do Karlových Varů.

Vstoupit do diskuse
Sledovat Lidovky.cz na Googlu

Šéf ruské církve vezl v autě bílý prášek. Kokain, potvrdila policie

Emeritní metropolita ruské pravoslavné církve Ilarion v rozhovoru pro ruskou...

Tenista Macháč má trhlinu v noze. Rád by stihl travnatou sezonu a Wimbledon

Tomáš Macháč se nechává ošetřit během zápasu druhého kola Roland Garros.

Babiš dál čelí střetu zájmů, tvrdí protikorupční organizace. Obrátila se na EU

Tisková konference po jednání vlády. Na snímku premiér Andrej Babiš (ANO). (18....

Misogyn Tate přiletěl do Ruska, vřele ho vítali. Může vystoupit na Putinově fóru

Kontroverzní influencer Andrew Tate dorazil do Ruska, kde jej přivítali chlebem...

Soud trestal za „chirurgy z dovozu“. SPD má za volební plakáty platit miliony

Hnutí SPD spustilo novou kampaň.

Nová EET nebude nutit tisknout účtenky. Jednat se může znovu i v noci

Ministryně financí Alena Schillerová na tiskové konferenci poslaneckého klubu...

Staří bílí muži

Nekompetentní Klempíř zůstane. Magyar je jen jiný Orbán, ale projde mu to, upozorňují komentátoři

Staří bílí muži 3.6. - celý záznam

Írán udeřil na mezinárodní letiště v Kuvajtu, jeden mrtvý, desítky zraněných

Požár na kuvajtském letišti po zásahu íránskými drony

Semifinále Roland Garros 2026: Kdy a kde sledovat zápas Menšík - Zverev

Jakub Menšík v osmifinále Roland Garros

Obrazem

Jiří Langmajer slaví 60. narozeniny. Připomeňte si jeho role i veřejné působení

Z natáčení filmu Líbáš jako ďábel - Jiří Langmajer

Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia
Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia

Jemná krémová textura, svěží chuť a univerzální využití v každodenní kuchyni. Redakce eMimina otestovala dva čerstvé sýry s jogurtem od české...

Glosa

Umělá inteligence a uhlíková stopa? Vědci, co nechtějí používat AI, se sami odstavují na vedlejší kolej

ilustrační snímek

Pomoc lidem ohroženým bytovou nouzí mají nově řešit úřady práce, schválili poslanci

Ministr práce Aleš Juchelka na tiskové konferenci poslaneckého klubu ANO. (2....

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.