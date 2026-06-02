Udělali ze mě ruského agenta, stěžuje si metropolita Ilarion na česká média

„Zveřejňovala mé snímky s prezidentem, tvrdila, že jsem ruský tajný agent, že nezastupuji zájmy církve, ale zájmy Ruska,“ uvedl dále.
Poznamenal, že takové publikace se objevovaly v českých médiích po celý rok a nejintenzivnější byly loni na podzim před odstoupením předchozí české vlády.
Někdejší vlivný představitel ruské pravoslavné církve byl zadržen v neděli 24. května pro podezření z převozu zakázaných látek, uvedl následující pondělí Ilarionův telegramový kanál s tím, že duchovní považuje událost za provokaci.
Středočeská policie potvrdila, že policisté zadrželi na čerpací stanici u dálnice D6 auto, ve kterém byly tři sáčky s neznámou bílou látkou, šlo o jednotky gramů. Expertiza podle prohlášení na Ilarionově Telegramu potvrdila, že nalezená látka patří mezi zakázané, ale metropolita odmítl jakoukoliv spojitost s jejím nezákonným držením nebo přepravou.
Podle TASS incidentu předcházelo dlouhé období nátlaku na metropolitu a na pravoslavnou obec v Karlových Varech. Jak minulý týden informovala redakce iDNES.cz, věřící v Karlových Varech se příliš o kauze metropolity Ilariona bavit nechtějí, ale přiznávají, že jde pravděpodobně o vnitřní boj uvnitř církve, a to dvou křídel.
Ilarion byl propuštěn bez toho, že by proti němu byla vznesena obvinění, a 30. května přiletěl do Moskvy, poznamenala ruská agentura.
Ilarion poděkoval ruskému ministerstvu zahraničí, které po jeho zadržení předalo zástupci české diplomacie v Moskvě protest. Mluvčí ruské diplomacie Marija Zacharovová tehdy označila český postup za snahu očernit nejen metropolitu, ale „dál přiživovat negativní atmosféru kolem pravoslaví v České republice i v celé Evropě“.
Ilarion, vlastním jménem Grigorij Alfejev, zastával v letech 2009 až 2022 funkci vedoucího oddělení vnějších vztahů moskevského patriarchátu ruské pravoslavné církve a byl považován za jednoho z možných nástupců ruského patriarchy Kirilla v čele církve. Po rezignaci působil jako metropolita v Maďarsku, kde čelil obvinění ze sexuálního obtěžování a života v luxusu. Vedení ruské pravoslavné církve v prosinci 2024 Ilariona z funkce v Budapešti odvolalo a přeložilo do Karlových Varů.