Reportáž

„Byl to slavnostní okamžik. Jsem moc rád, že to máme za sebou, protože Petr Pavel nyní může začít pracovat,“ řekl serveru Lidovky.cz po ceremoniálu předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS), do jehož rukou Pavel včera složil prezidentský slib. „Jak odlišný mandát od toho předchozího to bude, ukáže až čas, nicméně jeho první kroky mě naplňují optimismem,“ doplnil Vystrčil.