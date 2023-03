Pavel po inauguraci zamíří na Slovensko. Pojede autem, chce skromnou kolonu

První zahraniční cesta Pavla ve funkci bude trvat dva dny a zahájí ji příští pondělí. Dodrží tak tradici, že první cesta vrcholných politiků Česka a Slovenska vede do druhého státu bývalého Československa.

Návštěva se uskuteční na pozvání slovenské prezidentky, která Pavlovi už v lednu po skončení rozhodujícího kola přímé volby osobně gratulovala v jeho volebním štábu v Praze.

Vedle setkání s Čaputovou, které zahrnuje i schůzku prezidentských párů, má Pavel na programu také jednání s premiérem Eduardem Hegerem a předsedou parlamentu Borisem Kollárem, uvedla Pavlova mluvčí.

Podle mluvčího Čaputové Martina Strižince oba prezidenti po společném jednání uctí památku zakladatelů Československa Tomáše Garrigua Masaryka a Milana Rastislava Štefánika u památníků na nábřeží Dunaje v Bratislavě. Večer se pak zúčastní společné diskuse v budově Slovenského národního divadla.

Pavel na Slovensko vyrazí autem, protože si přeje cestovat skromnou prezidentskou kolonou, uvedla Řeháková. Program bude tradiční, včetně obvyklých pietních aktů, chystají se ale i „netradiční body“. „V přípravě je další zajímavý program, jehož cílem je především upozornit na hodnoty, které jsou společné jak České (republice) tak Slovenské republice,“ doplnila Řeháková. Má symbolizovat to, jaké hodnoty prezidenti Česka a Slovenska považují za nejdůležitější.

Inauguraci zahájí nejvyšší ústavní činitelé

Na přípravě čtvrteční inaugurace se podle Vohralíkové podílí protokoly Senátu, Sněmovny, prezidentské kanceláře a lidé z Pavlova týmu, tedy celkem zhruba 40 lidí. Přihlížet jí bude asi 800 hostů, z nich asi 600 tvoří poslanci, senátoři, soudci, rektoři, velvyslanci a další zástupci důležitých institucí a veřejného života. Pavel dostal k dispozici možnost pozvat 200 hostů z řad příznivců.

Veřejnost bude moct sledovat slavnostní akt na velkoplošných obrazovkách na Hradčanském náměstí nebo třetím hradním nádvoří. Část příchozích se dostane i do katedrály svatého Víta.

„Pokud budou návštěvníci chtít jít dovnitř Pražského hradu, musí projít standardními kontrolami. Chráněné koridory budou jen pro ústavní činitele a zvané hosty,“ uvedla Vohralíková a lidi vyzvala, aby přicházeli s dostatečným časovým předstihem.

Slavnostní obřad začne tradičně ve Vladislavském sále ve 14:00 na společné schůzi Sněmovny a Senátu. Zahájen bude příchodem nejvyšších ústavních činitelů do sálu.

Za zvuku fanfáry Korunovační intráda společně s předsedou Senátu Milošem Vystrčilem, předsedkyní Sněmovny Markétou Pekarovou Adamovou a premiérem Petrem Fialou přijde také předseda Ústavního soudu Pavel Rychetský s chotí Helenou.

Následovat je s doprovodem fanfáry Intráda č. 4 bude prezident Miloš Zeman s manželkou, jeho předchůdce Václav Klaus s chotí Livií a Dagmar Havlová, manželka prvního českého prezidenta Václava Havla, kterou doprovodí náčelník Vojenské kanceláře prezidenta republiky Jan Kaše.

Důstojníci Hradní stráže poté do sálu přinesou insignie Řádu Tomáše Garrigue Masaryka a Řádu Bílého lva, zároveň bude přinesen výtisk Ústavy ČR. Před příchodem Pavla a jeho ženy ještě praporečníci z Hradní stráže za zvuku husitského chorálu Ktož jsú boží bojovníci přinesou historické prapory. Pavlův příchod doprovodí fanfára Slavnostní intráda. Jako poslední přinese čestná stráž do sálu státní vlajku a prezidentskou standartu, hudebníci v tu chvíli zahrají fanfáru za čtvrté věty Symfonie č. 8 od Antonína Dvořáka.

Schůzi poslanců a senátorů zahájí úvodním slovem Pekarová Adamová. Na její výzvu poté přejde ke stolu na pódiu Pavel a zároveň i Vystrčil. Pavel položí ruku na ústavu, odříká slib a potvrdí jej podáním ruky Vystrčilovi. U stolu podepíše listinu s textem slibu. Pro tuto příležitost Sněmovna nechala vyhotovit speciální pero.

Po složení slibu zazní hymna, během které vojáci z Petřína odpálí 21 dělových salv. Nad Pražský hrad bude zároveň vytažena standarta. Následovat bude projev nového prezidenta. Po odnesení historických praporů, vlajky a standarty odejde za zvuku fanfáry z opery Libuše Pavel s manželkou, následovat ho bude bývalý prezident a ústavní činitelé.

Po inauguraci Pavel pozdraví z balkonu na třetím nádvoří veřejnost. Tento okamžik bude podle Vohralíkové doprovázet několik překvapení.

Poté prezident přejde na první nádvoří, kde mu podá hlášení náčelník generálního štábu Karel Řehka. Špalírem bojových praporů Pavel dojde k soše prvního československého prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka, u které položí květinu. Následně se pozdraví s přítomnými příznivci a odejde do Španělského sálu, kde se bude konat číše vína pro asi 2 500 pozvaných hostů. Následovat bude vystoupení členů bývalé skupiny Spirituál kvintet.

Slavnost na Pražském hradě zakončí kolem 18:00 ekumenická modlitba ve svatováclavské kapli v katedrále svatého Víta za vlast a prezidenta. Pavel poté přejde do hlavní lodě katedrály, kde zahraje Česká filharmonie za řízení dirigenta Jakuba Hrůši Te Deum od Antonína Dvořáka.

Pořadatelé nepředpokládají, že se do svatovítského chrámu vydají všichni hosté pozvaní do Španělského sálu. V 17:45 proto dostanou možnost se do katedrály dostat i lidé čekající na třetím hradním nádvoří.

Zemanův mandát ukončí svěšení standarty

Mandát současného prezidenta republiky Miloše Zemana zakončí o půlnoci na 9. března, tedy před inaugurací nově zvoleného prezidenta, ceremoniální akt svěšení prezidentské standarty. Následně bude na znamení neobsazenosti prezidentského úřadu také uzavřena Brána gigantů Pražského hradu. Odemčena bude znovu ve čtvrtek dopoledne, až na Hrad přijede Petr Pavel složit slavnostní slib.

Do složení slibu Pavlem, kterému bude předcházet oběd obou prezidentských párů ve Zlaté jídelně, budou případné pravomoci hlavy státu náležet především premiérovi Fialovi, další si rozdělí Vystrčil a Pekarová Adamová.

Pavel bude úřadovat z Hrzánského paláce

Pavlova mluvčí Markéta Řeháková uvedla, že budoucí prezident Pavel a jeho tým bude i po inauguraci úřadovat z Hrzánského paláce pravděpodobně do konce března. „O přesunu na Pražský hrad se rozhodne až po výsledcích bezpečnostních prohlídek,“ řekla. Vohralíková bude na Hradě už od 10. března.

O tom, zda Pavel bude bydlet na Hradě či jinde, stále rozhodnuto není. Podle mluvčí by preferoval zůstat v Černoučku na Litoměřicku. Vohralíková sdělila, že Pavel neměl příležitost se dosud podívat na to, kde by na Hradě mohl pobývat. Stane se tak po inauguraci.