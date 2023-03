V katedrále stovky hostů, na náměstí až desetitisíce. Kudy na inauguraci a na jaká omezení se připravit?

1 Jaký bude čtvrteční program Petra Pavla?

V 11.50 přijede zvolený prezident na Pražský hrad. Ve 12.00 následuje oběd Petra Pavla s chotí s manželi Zemanovými. Ve 14.00 započne slavnostní schůze obou komor parlamentu ve Vladislavském sále Hradu, kde při ceremoniálním aktu složí Pavel prezidentský slib. Po slavnostním aktu, jehož zakončení doprovodí i dělostřelecké salvy, Pavel přednese projev.

V době, kdy se budou lidé přesouvat z Vladislavského do Španělského sálu na číši vína, Pavel odejde s manželkou na balkon na třetím nádvoří pozdravit veřejnost. Tento okamžik má doprovázet několik překvapení. Pozdrav započne ve 14.50. S občany se pak Pavel potká rovněž na Hradčanském náměstí, kde by měl v 15.10 položit květiny k Masarykově soše.

Poté se od 15.30 uskuteční přátelské setkání s pozvanými hosty a číše vína ve Španělském sále. Následuje od 18.00 mše a koncert v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha. Pavel poté přejde do hlavní lodě katedrály, kde zahraje Česká filharmonie za řízení dirigenta Jakuba Hrůši Te Deum od Antonína Dvořáka.

2 Kam se příchozí mohou dostat?

Veřejnost bude moci sledovat slavnostní akt na velkoplošných obrazovkách na Hradčanském náměstí nebo třetím hradním nádvoří. „Kapacita III. nádvoří jsou vyšší tisíce lidí a kapacita Hradčanského náměstí pak nižší desítky tisíc,“ sdělil pro Lidovky.cz ředitel Odboru protokolu KPR Vladimír Kruliš.

Pořadatelé nepředpokládají, že se do svatovítského chrámu vydají všichni hosté pozvaní do Španělského sálu. V 17.45 proto dostanou možnost dostat se do katedrály i lidé čekající na třetím hradním nádvoří.

3 Jak se na Hrad nejlépe dopravit?

Ideálně veřejnou dopravou: jednou z možností je přístup směrem ze severu, a to buď z tramvajové stanice Pražský hrad, či ze zastávek Brusnice, případně Pohořelec. Druhou variantou je stoupání směrem z východu – tedy od řeky Vltavy –, a to sice ulicí Nerudovou vedoucí z Malostranského náměstí.

Zde je ale potřeba dát si pozor na tramvajovou výluku mezi stanicí tramvaje Újezd a stanicí metra a tramvaje Malostranská. Část úseku od metra po Malostranské náměstí pokrývá náhradní doprava. „Posilovat městskou hromadnou dopravu v souvislosti se čtvrteční akcí není v plánu,“ uvedla mluvčí pražského dopravního podniku Aneta Řehková.

4 Kdy přijet na místo?

Jak sdělila budoucí kancléřka Jana Vohralíková, je potřeba, aby zájemci o místa na třetím nádvoří a případně v samotné katedrále, dorazili na místo s dostatečným časovým předstihem. Co je tím myšleno, není zřejmé. Bude záležet na účasti. „Všichni mi říkají, že bude velká, ale vzhledem k počasí – má celý den pršet – si tím nejsem jistá,“ sdělila Vohralíková.

5 Jaká se plánují bezpečnostní opatření?

Na bezpečnost při čtvrteční inauguraci dohlédnou stovky policistů. Areál Hradu bude přístupný, zachovány ale budou bezpečnostní kontroly u vstupů – tedy bezpečnostní rámy. „Nezbytná opatření se veřejnosti dotknou jen minimálně,“ ubezpečil mluvčí policejního prezidia Jozef Bocán. Zakázáno je nosit zbraně či ostré předměty.

6 Kudy budou přicházet hosté?

Veřejnost podle něj musí počítat pouze s dílčím omezením kvůli koridorům pro pozvané hosty. „Koridor bude na III. nádvoří od prezidentského tunelu, okolo balkonu k Býčímu schodišti a vstupu do Starého královského paláce,“ uvedl pro Lidovky.cz hradní mluvčí Jiří Ovčáček. Koridory pro oficiálně pozvané budou co nejužší, aby zabíraly co nejméně místa. Kontakt s předními představiteli státu tak bude pro občany v předních řadách opravdu bezprostřední.

7 Kdo je mezi pozvanými?

Inauguraci bude přihlížet asi 800 hostů, z nichž asi 600 tvoří poslanci, senátoři, soudci, rektoři, velvyslanci a další zástupci důležitých institucí a veřejného života. Pavel také dostal k dispozici možnost pozvat 200 hostů z řad příznivců. Pozvánku dostala například starostka Černoučku, kde Pavel bydlí, Lucie Kavánová s manželem.