Index PES zůstal na 68 bodech, reprodukční číslo se ale opět mírně zhoršilo

PRAHA Index protiepidemického systému PES je třetí den po sobě na 68 bodech. Zůstává tak už 15 dní ve čtvrtém z pěti stupňů rizika šíření epidemie koronaviru. Ze čtyř ukazatelů, které slouží k výpočtu skóre, se ke čtvrtku opět nepatrně zhoršilo pouze reprodukční číslo, zvýšilo se na 0,96. Vyplývá to z údajů na webu ministerstva zdravotnictví.

V Česku už víc než měsíc platí opatření proti šíření nákazy navázaná na pátý stupeň systému PES. Přechod do čtvrtého stupně vláda zatím nechystá. Ve středu se měla zabývat změnami v systému PES, kvůli plánovanému zpřísnění opatření proti šíření epidemie ale návrhy neprobírala.



Zjednodušené reprodukční číslo, které udává, kolik lidí průměrně nakazí jeden pozitivně testovaný, roste už 11 dní za sebou. Od 16. ledna vystoupalo z 0,68 až na dnešních 0,96. Když je číslo pod hodnotou jedna, epidemie zpomaluje. Bodově se nyní na hodnotě indexu podílí šesti body. Pokud je reprodukční číslo v rozmezí 0,8 až 0,9, je to za tři body, pokud stoupne nad hodnotu jedna a je do 1,1, přičítá se do skóre devět bodů.