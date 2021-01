PES se drží pátý den po sobě ve čtyřce, i další ukazatelé se zlepšují. O rozvolnění by se mohlo jednat ve středu

Praha Index protiepidemického systému PES zůstává na 70 bodech ze sta. Pátý den se tak drží ve čtvrtém stupni. Většina parametrů se od neděle zlepšila, mírně ale vzrostlo reprodukční číslo. Vyplývá to z údajů ministerstva zdravotnictví. V neděli přibylo v Česku 2618 potvrzených případů koronaviru, nejméně v tomto roce.

Opatření proti koronaviru v ČR, která se indexem řídí, nyní odpovídají nejpřísnějšímu pátému stupni. Ministr průmyslu, obchodu a dopravy Karel Havlíček (za ANO) v neděli v televizi Prima řekl, že vláda bude o přesunu do čtvrtého stupně jednat asi ve středu.

Reprodukční číslo ukazující, kolik lidí průměrně nakazí jeden pozitivně testovaný, vzrostlo z 0,68 na 0,71. Z parametrů, na základě kterých se index PES počítá, naopak klesl podíl hospitalizací, průměr počtu nakažených na 100 tisíc obyvatel za dva týdny a čtrnáctidenní průměr nákaz mezi seniory na 100 tisíc obyvatel.

Index PES klesl na úroveň čtvrtého stupně už po vánočních svátcích, tehdy na tři dny. Od 30. prosince do čtvrtka se držel nad hranicí pátého stupně. Na začátku ledna dosahoval až 90 bodů, což byla nejvyšší hodnota indexu od jeho zavedení loni na podzim.



Opatření proti šíření nákazy se v Česku řídí podle pátého stupně od 27. prosince. Pro případné zmírnění musí index PES v nižším pásmu zůstat aspoň sedm dní, to by mohlo nastat právě ve středu. Poté změnu ještě hodnotí expertní tým ministerstva zdravotnictví. Vláda doposud většinou zaváděla změny v opatřeních až potom, co se PES na lepším či horším stupni držel déle, než činí předepsané termíny.

Havlíček zdůraznil, že pro rozhodnutí o možném zmírnění opatření bude klíčový vývoj epidemické situace v následujících dnech a také stav v nemocnicích. Premiér Andrej Babiš (ANO) České televizi (ČT) řekl, že od úterý budou moci otevřít papírnictví, obchody s oblečením a botami pro děti a prodejny se spodním prádlem. Další zmírňování ale zatím neočekává, počet hospitalizovaných je podle něj stále vysoký.

Nejméně nakažených v tomto roce

V neděli přibylo v Česku 2618 potvrzených případů koronaviru, nejméně v tomto roce. Proti minulé neděli je to pokles zhruba o 1700 případů. Počet lidí, kteří leží s covidem-19 v nemocnicích, klesl o téměř 150 na 6330. Méně hospitalizovaných bylo naposledy na začátku ledna. Do statistik od neděle přibylo dalších 111 úmrtí, s covidem dosud v Česku zemřelo 14 449 lidí. Vyplývá to z údajů ministerstva zdravotnictví.

Od březnového začátku epidemie odhalily laboratoře v Česku 891 852 nakažených. Více než 732 tisíc z nich se už z nemoci vyléčilo. V zemi je aktuálně zhruba 145 tisíc nakažených, většina s lehkým průběhem. V těžkém stavu je v nemocnicích 1081 lidí.

Epidemie v posledních dnech v České republice zpomaluje. Za uplynulý týden přibylo 56 229 nakažených. Je to výrazně méně než než o týden dříve, kdy laboratoře zaznamenaly 88 767 nových případů.

Podíl pozitivních testů se v neděli mírně snížil na necelých 30 procent. V minulém týdnu se pohyboval zhruba mezi 25 až 31 procenty. Byl to výrazný pokles proti předminulému týdnu, kdy se podíl pozitivních testů vyšplhal i na téměř 43 procent.

Denní počty úmrtí s covidem-19 se od počátku ledna většinou drží nad 150. V minulém týdnu bylo nejvíce obětí v úterý, a to 167. Na sobotu zatím připadá 108 zemřelých, na neděli pak 63. Při dalších aktualizacích ale obvykle tyto údaje rostou.

Koronavirem je nyní nejvíce zasažené Trutnovsko, kde za uplynulých sedm dní připadá na 100 tisíc obyvatel 1043 nakažených. Chebsko hlásí zhruba 939 případů na 100 tisíc obyvatel. Naopak v několika okresech je tento údaj už pod 300. Relativně nejlépe je na tom Chomutovsko s 264 nakaženými na 100 tisíc obyvatel v uplynulých sedmi dnech.

