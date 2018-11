Indického komika neobsloužili v pražské kavárně, majitel obvinění z rasismu odmítá

Dillí/Praha Indický bollywoodský herec a komik Vir Das si svým osmi milionům příznivcům na twitteru postěžoval, že se v pražské kavárně Café Café setkal s rasismem, když ho společně s rodiči nikdo neobsloužil a nevytížená obsluha je ignorovala. Majitel podniku Richard Hrádek řekl, že šlo o nedorozumění, a možnost rasismu vyloučil. Indickému herci se omluvil.

„V Praze... jsme zamířili do Café Café. Ale neobsluhují tu hnědé lidi. Usadili jsme se a oni nás ignorovali. Šestkrát jsme je volali, ignorovali nás. Byl jsem tam s rodiči, odešli jsme,“ napsal Das na twitteru.



V dalších příspěvcích pak dodal, že nešlo o žádné subtilní náznaky - postoj obsluhy prý byl více než jednoznačný. „Bylo to skoro až legrační,“ dodal Das. „Píšu to proto, že tu kavárnu někdo vlastní, a ten někdo ty lidi zaměstnává. A měl by to vědět.“

Po tomto doplnění herec připsal, že majitel Café Café zavolal jeho týmu, omluvil se za chování zaměstnanců a slíbil, že to s nimi probere. „Zněl jako opravdu dobrý člověk,“ doplnil Das.

Majitel podniku nařčení z rasismu odmítl a herci se omluvil

„Na naší straně je pochybení, že si jich nikdo šest minut nevšiml,“ řekl v úterý Hrádek. Rozhodně odmítl, že by obsluha herce ignorovala z důvodu barvy pleti. Hrádek se herci omluvil, poslal dort a pozval ho k návštěvě svého podniku.



Jeho příspěvky na twitteru už nicméně spustily lavinovou reakci a v recenzích Café Café za posledních několik hodin přibyly desítky negativních komentářů odsuzujících kavárnu jako rasistickou.