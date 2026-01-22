Češi chtějí zahřát mrznoucí Ukrajince, na generátory za pár hodin poslali miliony

Válka na UkrajiněSledovat další díly na iDNES.tv
Kvůli kritické situaci před pár dny ukrajinský ministr zahraničí požádal Evropu o naléhavou pomoc. Především o generátory, baterie a vybavení, které mohou zachránit životy.
To bylo také důvodem, proč iniciativa bleskovou humanitární sbírku spustila. „Sbírka má neobvyklou dynamiku, neobvykle rychlou dynamiku,“ zdůraznil pro iDNES.cz spoluautor iniciativy Martin Ondráček s tím, že sbírka byla spuštěna ve středu v 18:15. Ve čtvrtek dopoledne bylo ve sbírce již zhruba pět milionů korun.
Podle iniciativy nedává smysl, aby se věci nakupovaly v Česku a na Ukrajinu se dovážely. Jde především o to, že věci by se musely proclít, což je podle Ondráčka proces, který zabere zhruba tři týdny.
„Smluvně je všechno podchycené“
„Naši přátelé z Nadačního fondu Serhije Prytuly se postarají v Kyjevě o distribuci,“ informovala iniciativa.
Ondráček pro iDNES.cz doplnil, že poptávka po generátorech a záložních bateriích je na Ukrajině obrovská. „Ptali jsme se odkud mají poptávku, říkali nám, že od škol, školek, sociálních zařízeních, ordinací i běžných domácností,“ popsal.
Iniciativa podle jeho slov každý den pošle částku, kterou se podařilo ve sbírce vybrat předchozí den. „Oni to budou okamžitě utrácet a distribuovat. Budou nám k tomu také posílat reporty, kolik toho koupili, fotky a podobně. Rychlost je pro nás rozhodující,“ zdůraznil Ondráček.
Podle něj je pro lidi, kteří na sbírku přispívají, důležité vidět, že jejich peníze se během několika hodin zhmotní na opravdovou věc, která lidem dodává teplo nebo světlo. „Smluvně je všechno podchycené,“ ujistil ohledně nákupů.
„Každá akce vyvolává reakci“
Ondráček ohledně rychlosti sbírky podotkl, že to ukazuje na spousty věcí. „Pamatuji si jen jednu sbírku, která takto rychle rostla. Byla to sbírka na raketu DANA 1 (název byl v rámci piety za zesnulou jadernou inženýrku Danu Drábovou – pozn. red.), myslím si, že nynější sbírka ukazuje na obrovskou poptávku po takovém typu. Navíc je zesílená tím, že i v Česku jsou neskutečné mrazy. Lidé si tak mohou představit, jaké to je, kdyby jim netopilo topení,“ popsal.
Za druhé to podle něj ukazuje na jakési vnitřní naštvaní mnohých lidí, a to například kvůli některým krokům současné vlády vůči Ukrajině. „Každá akce vyvolává reakci. Je to jednoduché. Vláda řekne, že na Ukrajinu něco nepošle a lidé prostě reagují takto. Reagují způsobem, který je logický,“ uvedl dále Ondráček.
Zároveň dodal, že mrazy na Ukrajině nemají v nejbližších dnech podle předpovědi pominout. Sbírka tak podle Ondráčka poběží dokud bude potřeba.
Iniciativa na svém webu dodala, že jde nyní především právě o rychlost. Ta podle ni rozhoduje: „Každý příspěvek znamená teplo pro dítě, světlo pro lékaře, naději pro celé město.“