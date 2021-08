Proč je důležité očkovat proti covidu i zvířata. Vakcinolog Petráš vysvětluje chování viru

Rozhovor

Původně zvířecí koronavirus se postupně přizpůsobuje člověku a přestává být vůči lidem tak agresivní. „Největší riziko, jež by v rámci stávající pandemie teď mohlo nastat, je, kdyby nynější koronavirus přešel zpátky na zvíře, znovu tam cirkuloval a vrátil se zase na člověka. Obdržel by totiž nové znaky, které by mohly překonat stávající ochranu či imunitu,“ říká vakcinolog Marek Petráš, přednosta Ústavu epidemiologie a biostatistiky 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy.