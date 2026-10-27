V článku se dále dozvíte:
- Co mění novela školského zákona?
- Proč mají školy obavy ze ztráty asistentů?
- Co je inkluze a kdy byla v ČR zavedena?
- Jak inkluze funguje v praxi?
- Koho se inkluze týká?
- Inkluze, nebo speciální škola?
- Proč je názor veřejnosti rozpolcený?
Co mění reforma školského zákona?
Nová pravidla pro asistenty pedagoga, větší pravomoci ředitelů a změny ve fungování pedagogicko-psychologických poraden, to jsou hlavní body novely školského zákona, kterou 19. října 2026 jednomyslně schválila vláda Andreje Babiše.
Ministr školství Robert Plaga (za ANO) změny obhajuje snahou odstranit neefektivní prvky inkluze a změnit dosavadní systém, který podle něj představuje značnou administrativní zátěž, protože příliš závisí na individuálních doporučeních poradenských zařízení.
Novela má přinést několik zásadních změn:
- Nové financování asistentů pedagoga.
- Větší pravomoci ředitelů, kteří budou moci práci asistentů organizovat podle aktuálních potřeb jednotlivých tříd, nikoli pouze podle doporučení pro konkrétní dítě.
- Profesionalizace asistentů a úpravy organizace jejich práce.
- Spádovost pedagogicko-psychologických poraden a zavedení místní příslušnosti při poskytování poradenských služeb.
- Ředitelé budou mít možnost přímo vyzvat rodiče k zajištění vyšetření dítěte ve školském poradenském zařízení.
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O školské inkluzi z úplně opačné perspektivy
Hlavní změny v systému asistentů pedagoga mají podle vládního návrhu začít platit od září 2027. Se spádovostí poradenských zařízení se počítá o rok později, od září 2028. Návrh však ještě musí projít parlamentním legislativním procesem.
Proč mají školy obavy ze ztráty asistentů?
Školy by posílení metodického vedení asistentů uvítaly. Plánovaná změna financování však vyvolává nejistotu. Zatímco ministerstvo argumentuje, že novela přinese pružnější využívání asistentů, vedení některých škol se obávají, že na současný počet pracovníků už nebudou mít dostatek prostředků. Nové parametry financování totiž nemusejí odpovídat počtu asistentů, které školy využívají nyní.
Na rizika upozornila už v červnu Asociace ředitelů základních škol. Podle jejího stanoviska by prudký pokles počtu asistentů mohl negativně ovlivnit kvalitu výuky, zejména v malotřídních a proinkluzivně zaměřených školách.
Zásadní otázkou proto není jen to, kolik asistentů bude stát platit, ale také zda jejich počet a rozdělení odpovídají skutečným potřebám dětí.
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Financování asistentů pedagoga se změní, vláda ruší část inkluze
Právě na stabilitu systému upozorňuje také psycholožka Alena Brettschneiderová, která působí v Centru podpory vzdělávání Hřebečsko: „Obecně se domnívám, že pedagogové by v této oblasti uvítali větší podporu, systematičtější přístup a větší stabilitu politických i finančních podmínek. Právě kontinuita a předvídatelnost jsou podle mého názoru důležitými předpoklady pro funkčnost systému.“
Co je inkluze a kdy byla v Česku zavedena?
Společné vzdělávání dětí s různými potřebami není v Česku novinkou posledních let. Děti se speciálními vzdělávacími potřebami se mohly v běžných školách vzdělávat již před rokem 2016, a to v rámci individuální nebo skupinové integrace, kdy školy mohly poskytovat podporu a přizpůsobovat výuku.
Zlom přinesla novela školského zákona č. 82/2015 Sb., jejíž klíčová ustanovení začala být uplatňována 1. září 2016. Právě s tímto datem se nejčastěji spojuje zavedení inkluze do českého školství. Zásadní změna přitom nespočívala v povinném přesunu dětí ze speciálních do běžných škol.
Co přinesla reforma z roku 2016:
- Bylo posíleno právo žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na podpůrná opatření a nastaven systém jejich poskytování a financování.
- Školy získaly za stanovených podmínek možnost čerpat prostředky na konkrétní podporu, například asistenta pedagoga, speciální učební pomůcky nebo úpravy vzdělávání.
- Součástí reformy bylo také rozdělení podpůrných opatření do pěti stupňů podle jejich náročnosti a rozsahu.
- Cílem bylo zajistit, aby děti, které potřebují individuální přístup, nemusely automaticky odcházet z běžných škol jen proto, že jim škola nedokáže poskytnout adekvátní zázemí.
Jak inkluze funguje v praxi?
Za pojmem inkluze se skrývá poměrně jednoduchý princip. Škola by měly vytvářet takové podmínky, aby se děti s různými schopnostmi, zkušenostmi a potřebami mohly vzdělávat společně.
Neznamená to, že všechny musejí dosahovat stejných výsledků nebo pracovat stejným tempem. Děti by však měly mít možnost rozvíjet své schopnosti a škola má podle potřeby nabídnout odpovídající pomoc.
Inkluzivní přístup se přitom netýká pouze dětí s tělesným nebo mentálním postižením. V běžných třídách se vzdělávají také žáci s dyslexií, ADHD, poruchami autistického spektra, smyslovým postižením nebo sociálním znevýhodněním. Širší pojetí inkluzivního vzdělávání zahrnuje také děti s odlišným mateřským jazykem a mimořádně nadané žáky.
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Inkluze se nikde nepovedla. Jen v zemích, kde se povedla
Inkluze přitom není jen otázkou vzdělávání dětí se speciálními potřebami. Společná výuka může být přínosem i pro jejich spolužáky, kteří se díky každodennímu kontaktu učí přijímat odlišnosti a respektovat potřeby druhých. „Děti bývají často velmi otevřené a dokážou přijímat odlišnosti přirozeněji, než očekáváme, pokud jim dospělí pomohou porozumět potřebám spolužáka,“ vysvětluje psycholožka Alena Brettschneiderová. Klíčová je podle ní především dostatečná podpora pedagogů, jednotlivých dětí i celého třídního kolektivu.
Koho se inkluze týká?
Dětí se zdravotním postižením: zejména s tělesným, smyslovým nebo mentálním postižením a poruchami autistického spektra (PAS).
V širším rámci i dětí se:
Inkluzivní přístup zahrnuje také rozvoj mimořádně nadaných dětí, jejichž vzdělávání však zákon a prováděcí předpisy upravují zvlášť.
Praktickou zkušenost má také sociální pracovnice Hana Měkotová, vedoucí Týmu duševního zdraví na Kutnohorsku, který pomáhá dětem, rodičům i pedagogům: „Osobně jsem byla u začlenění několika dětí s LMP, dítěte s mozkovou obrnou, dítěte se sluchovým postižením i dalších. Školy se toho nejprve bály, ale pak pozitivně hodnotily jak přirozeně děti nového žáka přijaly, a také oceňovaly pozici asistenta pedagoga na plný úvazek pro svoji školu.“
Podle Hany Měkotové výsledek nezávisí pouze na přítomnosti asistenta. Významnou roli hraje také přístup pedagogů a atmosféra ve třídě: „Horší je, když pedagog dává najevo, že by dítě ve třídě nemělo být, nebo ho nějak peskuje, či na něj nevhodně upozorňuje. Tím pak nevědomky může spouštět šikanu ve vlastní třídě. Zažila jsem však mnoho velmi podpůrných a kompetentních pedagogů, kde je žák začleněn tak citlivě, že to nepůsobí žádné obtíže.“
5 stupňů podpory:
|Stupeň
|Jaká podpora je možná
|1. stupeň
|Základní úpravy metod, organizace nebo hodnocení výuky. Škola je poskytuje bez doporučení poradenského zařízení.
|2. stupeň
|Cílenější přizpůsobení výuky a případně speciální pomůcky podle doporučení poradny.
|3. stupeň
|Výraznější úpravy vzdělávání, speciální pomůcky a podle potřeb také podpora asistenta pedagoga.
|4. stupeň
|Rozsáhlá pedagogická, materiální či personální podpora a individuální úpravy vzdělávání.
|5. stupeň
|Nejvyšší míra podpory při mimořádně náročných vzdělávacích potřebách žáka.
Jednotlivé stupně neodpovídají konkrétním diagnózám, ale náročnosti podpory, kterou dítě při vzdělávání potřebuje. Opatření druhého až pátého stupně vyžadují doporučení školského poradenského zařízení a předchozí písemný informovaný souhlas rodiče nebo zletilého žáka.
Inkluze, nebo speciální škola? Rozhodující jsou potřeby dítěte
Společné vzdělávání neznamená, že běžná škola musí být nejvhodnějším řešením pro každé dítě. Český systém nadále umožňuje vzdělávání ve speciálních školách a třídách, pokud jsou splněny zákonné podmínky.
Zejména u dětí s náročnějšími vzdělávacími potřebami je proto důležité individuálně posoudit, jaké prostředí jim může nabídnout nejvhodnější podporu.
Speciální školství tedy nemá být vnímáno jako automaticky horší alternativa: „Mrzí mě, že někdy bývá tolik stigmatizováno, přestože pro některé děti představuje nejvhodnější cestu ke vzdělávání a osobnímu rozvoji,“ vysvětluje Brettschneiderová.
„Zároveň mi dává velký smysl i inkluze, podle mě je nejdůležitější neřešit primárně, co je ideologicky správné, ale co je správné pro konkrétní dítě. Vždy záleží na objektivním a individuálním posouzení potřeb konkrétního dítěte,“ doplňuje psycholožka.
Názor veřejnosti je stále rozpolcený
Inkluze vyvolává v českém školství spory už více než deset let. První nesouhlasné reakce se objevily ještě před jejím spuštěním v září 2016 a vedle administrativní náročnosti a nákladů se postupně začaly řešit také personální kapacity škol či dopady společného vzdělávání na ostatní žáky. Všeobecně se navíc rozšířila mylná představa, že inkluze znamená povinné zařazování všech dětí do běžných škol bez ohledu na jejich individuální potřeby.
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„Nestandardní děti“ aneb Chování vašeho syna ostatním vadí
Debata o budoucnosti inkluze tak není jen otázkou peněz, asistentů pedagoga nebo legislativních změn. Je také snahou zajistit, aby školy dokázaly nabídnout odpovídající podmínky dětem s různými potřebami, aniž by tím trpěla kvalita vzdělávání ostatních. A právě na tom, zda se podaří skloubit individuální podporu s možnostmi jednotlivých škol, bude záležet úspěch připravovaných změn.
„Je tak jednoduché vystrašit rodiče tím, že, když bude ve škole nějaké dítě s obtížemi, budou trpět ostatní děti a nezbyde na ně dostatek času, prostředků a pedagogických sil,“ uzavírá Hana Měkotová a dodává: „Já to tak ovšem nevnímám. Myslím, že všichni pocházíme z pestré společnosti, kde by měl své místo mít každý.“