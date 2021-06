Inspekce se v kauze Bečva nedopustila pochybení, uvedl ministr Brabec. Má vzniknout nová metodika vyšetřování

Praha Ministerstvo životního prostředí (MŽP) nenašlo žádné zásadní pochybení v postupu České inspekce životního prostředí (ČIŽP) po zářijové ekologické havárii na řece Bečvě. Ministr Richard Brabec (ANO) přesto uložil řediteli inspekce, aby dosavadní standardizované postupy při vyšetřování podobných havárií zapracoval do interních předpisů.

Současně by měly podniky spravující povodí velkých řek pravidelně aktualizovat seznamy výustí a měla by vzniknout i metodika pro vodoprávní úřady, která by ustálila postup při havárii. V tiskové zprávě o tom v pondělí informovala mluvčí ministerstva Petra Roubíčková.

Závažná ekologická havárie z loňského 20. září, kterou podle ČIŽP způsobily kyanidy, postihla řeku Bečvu v úseku mezi Valašským Meziříčím na Vsetínsku a Přerovem. Do kafilerie odvezli rybáři přes 40 tun ryb.

Postup inspekce, která se na vyšetřování případu podílela, neprovázela podle závěrů interního auditu MŽP žádná zásadní pochybení . „Z dostupných informací a podkladů vyplývá, že inspekce postupovala v souladu s obvyklými i zákonem danými postupy,“ uvedla Roubíčková. Reakce pracovníků ČIŽP po nahlášení havárie byla podle ministerstva v souladu jak se zákonem o vodách, tak i s interním předpisem inspekce o služební pohotovosti, a neprovázelo ji časového prodlení.

„Přestože porušení zákonů ze strany inspekce nebylo prokázáno, požádal jsem jejího ředitele, aby některé dosavadní postupy inspekce bez prodlení zlepšila. Především, aby byl postup inspekce při zásahu u jakékoliv havárie formálně ukotven v interních předpisech inspekce,“ uvedl ministr Brabec k závěrům kontroly.

S vybranými zástupci vodoprávních úřadů MŽP připravuje metodiku standardizující postup při vyšetřování podobných případů. „Havárie mimořádného rozsahu jako ta na Bečvě ukázala, že už jen třeba nezkušenost úředníků s tak velkým zásahem může být zásadní překážkou pro efektivní koordinaci kroků při zvládání havárie,“ dodal ministr.

Havárie na Bečvě poukázala podle Brabce také na nezbytnost mít k dispozici aktualizované seznamy všech výustí vedoucích do vodního toku. „V případě Bečvy už je takový seznam zpracovaný a nyní i aktualizovaný ze strany správce toku, tedy státního podniku Povodí Moravy,“ dodal ministr. Obdobné, pravidelně aktualizované seznamy by ale měly mít všechny podniky povodí u všech významných toků.

Zářijová ekologická havárie postihla Bečvu v úseku pod Valašským Meziříčím na Vsetínsku až po Přerov. Viník je zatím neznámý, policie se po obdržení znaleckého posudku případem stále zabývá.

Server iDNES.cz na začátku května uvedl, že posudek podezřívá z otravy řeky kyanidy firmu Energoaqua z Rožnova pod Radhoštěm na Vsetínsku, její ředitel Oldřich Havelka to následně na náš dotaz opětovně odmítl. Firma spravuje tovární areál bývalé rožnovské Tesly, nyní v něm podniká asi 55 firem.