Kamiony přetížené o tuny: v průměru dva denně smrtelně ohrožují lidi v dopravě

Autor: ,
  20:12aktualizováno  20:12
Inspekce silniční dopravy (INSID) od července do listopadu vytipovala a kontrolně zvážila 495 nákladních aut, z nichž 304 kamionů bylo přetížených. Přetížené kamiony přitom představují velké bezpečnostní riziko. V průměru to vychází na dva zadržené kamiony smrtelně ohrožující ostatní účastníky provozu denně.
Činnost zahajuje Inspekce silniční dopravy, nová složka s právem zastavovat...

Činnost zahajuje Inspekce silniční dopravy, nová složka s právem zastavovat auta a kamiony, vážit je, zjišťovat jejich technický stav a další porušení zákonů. | foto: Anna Kristová, MAFRA

Představení mobilních STK si nenechali ujít polští inspektoři silniční dopravy....
21 fotografií

Každá tuna nad limit totiž prodlužuje brzdnou dráhu, zhoršuje ovladatelnost vozidla a zvyšuje riziko dopravních nehod i rozsah škod na infrastruktuře.

Za uplynulých pět měsíců se inspekce setkala i s překročením hmotnosti kamionu až o čtrnáct tun. Všechny přetížené soupravy jsou odstaveny z provozu do doby, než je přeložen náklad. Za každou tunu nad limit navíc dopravci zaplatí devět tisíc korun.

Právě kamion přetížený zhruba o 13 tun způsobil ve čtvrtek tragickou nehodu na D56 u Ostravy. Jen v noci na pátek inspekce zadržela tři přetížené kamiony se dřevem, jeden vezl o 12,5 tuny víc, než měl povoleno.

Například v pátek kolem druhé hodiny ranní na základě měření vysokorychlostních vah inspektor zadržel na D35 u Kocourovce tři přetížené polské soupravy se dřevem. Překročily limit o 5,4 tuny, 9,7 tuny a 12,5 tuny. Celkem jim inspekce uložila kauce v součtu 261 tisíc korun a každý řidič dostal pokutu patnáct tisíc korun.

Dvě soupravy mohly po přeložení nákladu pokračovat v jízdě. Nejvíce přetížené vozidlo zůstává odstavené, protože kauce nebyla doposud uhrazena.

V jednom z kontrolovaných vozidel byly palubní váhy, které na přetížení řidiče upozornily. Řidič přesto pokračoval v jízdě. Podle inspekce to dokládá, že jízda s přetíženým kamionem je často vědomým rozhodnutím. Odpovědnost za to nese řidič i provozovatelé dopravy.

Ve čtvrtek po 5:00 také přetížené nákladní vozidlo s kulatinami dokonce zapříčinilo tragickou nehodu na dálnici D56 u Ostravy, když mu praskla pneumatika. Náklad byl těžší zhruba o 13 tun, uvedla policie na síti X. Šedesátiletý muž, který při nehodě utrpěl vážná zranění, v nemocnici zemřel.

Naložené dřevo se z kamionu částečně vysypalo do protisměru, narazila do něj tři auta a další dvě se kvůli tomu střetla. Zranili se další čtyři lidi, měli lehčí až středně těžká zranění.

Dálnice musela být obousměrně uzavřená, do večera se podařilo obnovit provoz alespoň jedním směrem v každém směru. Zablokovaná dálnice způsobila zpoždění desítek autobusů mezi Frýdkem-Místkem a Ostravou, řada lidí se kvůli tomu dostala do práce nebo školy se značným zpožděním.

Moravskoslezská policie v pátek na webu uvedla, že dodržování hmotnostních limitů vozidel kontrolují běžně každý den, ale i při speciálních akcích. Kontrolní vážení se týká nákladních vozidel, včetně dodávek do 3,5 tuny.

Od počátku letošního roku do současné doby provedli moravskoslezští policisté přes 3800 kontrol nákladních vozidel, u kterých zjistili překročení hmotnostních limitů téměř v 830 případech. Každé páté vozidlo tedy bylo přetížené.

Váha přetížených kamionů podle inspekce navíc často překračuje technicky přípustné hmotnosti aut, na které jsou konstruovány klíčové části vozidla včetně pneumatik. Ty pak mohou vlivem přetížení praskat.

Inspektoři vybírají ke kontrole rizikové kamiony na základě dat z vysokorychlostních vah umístěných na dálnicích i svých zkušeností. Přetížené kamiony často jezdí v nočních hodinách a podle inspekce jezdí po vybraných trasách.

Inspekce silniční dopravy kontroluje například dodržování pracovní doby řidičů, technický stav vozidel i zatížení kamionů. Vznikla 1. července transformací Centra služeb pro silniční dopravu.

