Tygří vývar v hlavní roli. Operace Trophy stále neskončila, pachatelům hrozí pět let vězení

Praha Česká inspekce životního prostředí provedla loni o stovky kontrol více než v roce předchozím. Mezi nejvýznamnější akce se řadí operace Trophy, která odhalila vaření tygrů.

V červenci uplyne rok od chvíle, kdy v Zooparku Bašť odhalili celníci, policisté a inspektoři České inspekce životního prostředí (ČIŽP) něco, nad čím v několika dalších týdnech zůstával kdekomu rozum stát. Místo klidného prostředí pro zvířata tady našli tygří jatka.

Na případ jako první upozornily LN. Ukázal mimo jiné to, že se v Česku nelegálně zabíjejí přísně chráněné šelmy a později se z jejich kostí vaří vývary. Byl to také jeden z nejviditelnějších případů, které měla ČIŽP loni na starosti. Paradoxně se však neřadí mezi ty, za které uložila největší pokutu. Operace s názvem Trophy spadá pod provinění z obchodování s ohroženými druhy rostlin a živočichů. V loňském roce za tuto činnost udělila ČIŽP dohromady sankci 649 400 korun. Nejvyšší pokuta vůbec činila pět milionů korun, a to pro firmu Kalibo za špatné nakládání s odpady. Není přitom jediná.

„Trophy je kauza, která není ještě ukončena, stále probíhá trestní řízení, takže se zatím nedá příliš komentovat. Když už se navíc jedná o trestný čin, není to otázka pokuty,“ řekl LN ředitel ČIŽP Erik Geuss. Dodal, že za nezákonné zabíjení tygrů hrozí pachatelům vězení. Tři obžalovaní by mohli jít až na pět let za mříže. Před soudem, který spěje ke svému závěru, stojí Ludvík Berousek, který měl podle obvinění dodávat mrtvé tygry dalšímu obviněnému – preparátorovi Miloši Hrozínkovi. Třetím obviněným je Xuan Vu Le, který měl hotové produkty, zpracované z různých částí tygřích těl, prodávat i v pražské tržnici Sapa.

Jak už dříve LN upozornily, tygří produkty jsou velice žádaná a také ceněná komodita, zejména na asijském trhu. Za pouhý gram tygřího masoxu jsou kupci ochotni zaplatit 1500 korun, cena kostí, kterým jsou v tradiční čínské medicíně přisuzovány zázračné léčivé účinky, se může na černém trhu vyšplhat až k padesáti tisícům.

Geuss včera vyčíslil i další komodity. Za jeden tygří špičák je podle něj možné dostat 100 až 500 dolarů, tedy 2300 až 11 500 korun. Dráp se na černém trhu pohybuje v rozmezí 50 až 100 dolarů, v přepočtu 1150 až 2300 korun. A kožešina stojí až 20 tisíc dolarů, což činí 460 tisíc korun.

„Je přitom vědecky dokázáno, že u všech savců mají tyto části prakticky stejné složení. To znamená, že ty tygří nemají žádné lepší účinky,“ sdělil Geuss. Zejména v čínské kultuře přitom lidé věří, že po požití i nepatrné části šelmy získají lidé její sílu.

Odpady vedou

Trophy ale nebyla jedinou akcí inspektorů v loňském roce. Dohromady zabavili 163 živých exemplářů ohrožených rostlin a živočichů a 2045 nejrůznějších výrobků. Nejvíce z nich pocházelo z Asie. Z výrobků to byla například bezmála stovka korejských kosmetických přípravků, které obsahovaly vzácné orchideje a aloe. Zabavili také šupiny chráněné ryby arapaimy velké. Ta dorůstá délky i přes tři metry a žije ve vodách Amazonky a jejích přítoků.

Celkově ČIŽP uložila pokuty za 12,7 milionu korun. Kromě těch, které se vážou k obchodování s ohroženými druhy, to bylo například za neoprávněné odebírání povrchové vody z vodního toku Bílá voda pro Skiareál Klínovec. Nejvíce pokut padlo za nakládání s odpady.