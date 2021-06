Zahraniční lovci bouřek amatéry před tornády varují. Místo natáčení se mají okamžitě schovat

Lužice Internet obletěly amatérské záběry ze čtvrtečního řádění tornáda na Břeclavsku a Hodonínsku. Strašidelný snímek publikoval pár z Lužic. Vítr natočil na mobilní telefon muž z bezprostřední blízkosti, pak se běžel schovat do sklepa. Lovení bouřek je ale podle expertů extrémně nebezpečné, vyžaduje znalosti a praxi.

„To je normálně tornádo. Miluno, tos neviděl!“ říká Radovan z Lužic, jehož záběry zveřejnila na Twitteru Policie ČR a muži poděkovala za odvahu. Tornádo o rychlosti přibližně 219 km/h postupuje na snímku vesnicí a odnáší vše, co mu stojí v cestě. „Tak to jsme možná i bez střechy. Dívej! To jde sem,“ komentuje muž události. Když je vír téměř u jeho domu, zavře okno a po výzvě druhé osoby se běží schovat do nižšího patra. Na videu je dále slyšet jen burácení větru a hluk rozbíjejících se věcí v domě.