Smír Babiše se Slovenskem mohl být za to, že podporoval Fica, míní Fiala

Fiala při odpovědi Vondráčkovi upozornil na analýzu serveru Hlídací pes, že předvolební podpora Fica ze strany Babiše může mít nějakou konkrétní protislužbu, třeba vyřešení problému se zápisem Babiše v seznamu agentů komunistické Státní bezpečnosti.

„Rozsudek nezávislého soudu nahradil obyčejný handl. Tohle je perspektiva, kterou Andrej Babiš fakticky nabízí naší zemi,“ napsal premiér na sociální síti X v reakci na ukončení sporu Babiše se Slovenskem kvůli tomu, že byl evidován jako agent bývalé komunistické tajné policie StB.

Vondráček vyčetl Fialovi zhoršování vztahů se Slovenskem a vyzval ho, ať se omluví, nebo předloží důkazy.

Fiala odmítl jako směšné a absurdní, že jeho výrok ohrozil česko-slovenské vztahy, které považuje za výborné. Odvětil Vondráčkovi, že Babiš na rozdíl od něj zasahoval do volební kampaně na Slovensku.

„Mí právníci navrhli smír a je to zcela pochopitelné, soud jsem vyhrál čtyřikrát, v meritu věci vždy rozhodl v prospěch. Soud pro lidská práva ve Štrasburku dokonce přijal mou žalobu. Slovenské ministerstvo vnitra logicky vyhodnotilo, že soudy v minulosti prohrálo a ke smíru se připojilo a rozsudkem to potvrdila slovenská justice,“ řekl iDNES.cz Babiš. „Samozřejmě bych žaloval o velkou náhradu škody,“ uvedl předseda ANO.

„Úplně nehorázný byl komentář pana premiéra, který v podstatě napadl sousední zemi, že tam dochází k nějakým politickým handlům. Když to řekne premiér sousední země, suverénní země, tak by měl dodat to, kdo uzavřel ten politický handl, kdy a jaký je jeho obsah anebo by se měl omluvit,“ prohlásil tento týden Vondráček. Výzvu k omluvě opakoval při pravidelných čtvrtečních interpelacích.

Soudy se zabývaly sporem, zda je Babiš v evidenci StB jako agent oprávněně, celkem 12 let. Původní verdikt ve prospěch Babiše zrušil v roce 2017 slovenský ústavní soud. V roce 2023 Babiš podal novou žalobu namířenou na slovenské ministerstvo vnitra. To se nakonec rozhodlo pro smír, který navrhli Babišovi právníci.