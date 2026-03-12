Máme v záloze extrémní opatření, regulaci marží, řekl poslancům Babiš

Podívejte se i na naše další živé přenosySledovat na iDNES.tv
ODS navrhla snížení spotřební daně u nafty o 1,70 koruny v reakci na to, jak letí nahoru ceny pohonných hmot po útoku USA a Izraele na Írán. V případě přijetí zákona může s DPH úspora činit dvě koruny.
„Státní rozpočet by přišel o 11 miliard korun ročně,“ řekl Babiš ve své odpovědi poslanci ODS Munzarovi.
„Lidé nakupují do zásoby. Myslím, že to není potřeba,“ řekl Babiš k chování řidičů, kteří se předzásobují pohonnými hmotami.
Babiš v pondělí po jednání vlády řekl, že se spotřební daní u pohonných hmot zatím vláda nic dělat nebude. „Ceny pohonných hmot jsou nižší než v Německu nebo Polsku,“ zmínil Babiš.
V rozhovoru pro iDNES.cz a MF DNES řekl, že pokud by ceny pohonných hmot kvůli válce na Blízkém východě dál výrazně rostly, vláda je připravena zasáhnout.
Hnutí STAN ve čtvrtek dopoledne vládu kritizovalo, že se odmítá bavit s poslanci o tom, jak bude reagovat na rostoucí ceny pohonných hmot po útoku USA a Izraele na Írán a krizi na Blízkém východě. „Ptáme se vlády České republiky, jaký má plán ve vztahu k cenám pohonných hmot a potenciálně i k cenám plynu,“ řekl první místopředseda STAN Lukáš Vlček.
Trumpovi to vysvětlíme, opáčil Babiš na dotaz šéfa ODS Kupky na plnění závazků v NATO
Předseda ODS a její stínové vlády Martin Kupka si na premiéra Babiše nachystal interpelaci na téma plnění závazků v NATO.
„Proč hazardujete s naší bezpečností?“ zeptal se Kupka premiéra a chtěl od něj vědět, co udělá vláda pro plnění spojeneckých závazků.
„Vy si nedělejte starosti, co vzkazuje pan velvyslanec nevím komu,“ odvětil mu Babiš.
„Je navýšení výdajů na obranu meziročně o 14 miliard korun,“ řekl předseda vlády. A ve své odpovědi Kupkovi řekl, že to americkému prezidentovi Donaldovi Trumpovi česká vláda vysvětlí.
„Budeme plnit naše závazky v NATO,“ prohlásil premiér a šéf ANO.
Americký velvyslanec v Praze Nicholas Merrick minulý týden na národní konferenci Naše bezpečnost není samozřejmost, která se konala na Pražském hradě, varoval českou vládu, že škrtáním výdajů na obranu Česko riskuje, že nesplní své vlastní závazky a bude patřit k nejhorším v Evropě.
Babiš už při první reakci na Merrickovo vystoupení uvedl, že výdaje, které země vynaloží na obranu, jsou za současné situace maximem možného.