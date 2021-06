Intervaly mezi jednotlivými dávkami vakcín proti covidu se zatím nebudou zkracovat

Praha Ministerstvo zdravotnictví zatím nezkrátí intervaly mezi první a druhou dávkou vakcín proti covidu-19 na původní tři či čtyři týdny. Mluvčí ministerstva zdravotnictví Gabriela Štěpanyová Radiožurnálu sdělila, že o zkracování intervalů se debatuje, změna ale v současnosti není na stole.

Napsal to server iRozhlas.cz. Zkrácení intervalů doporučili odborníci. Podle nich je potřeba, aby lidé v souvislosti s výskytem indické mutace měli co nejdříve plnou ochranu proti nákaze.



Ministerstvo zdravotnictví intervaly u vakcín od firem Pfizer/BioNTech a Moderna na konci března prodloužilo na 42 dní. Do té doby se očkovalo Pfizerem po 21 dnech a Modernou po 28 dnech. Důvodem byl především nedostatek vakcín a snaha podat co největšímu množství lidí alespoň první dávku očkování. Opětovné zkrácení v poslední době navrhoval například epidemiolog Petr Smejkal, podle serveru také Česká vakcinologická společnost a klinická skupina, která je poradním orgánem ministerstva zdravotnictví.



Úřad pod vedením ministra Adama Vojtěcha (za ANO) chce podle serveru vyčkat, jak to bude s dalšími dodávkami vakcín do ČR. Ministr v pátek České televizi řekl, že Česko nemá přesné informace o tom, kolik výrobci dodají dávek vakcíny proti covidu-19 v červenci, srpnu a dalších měsících. Očekávané červnové dodávky by mohly umožnit očkovat 100 000 dávek každý den.

Se zkrácením intervalu souhlasí i biochemik Jan Konvalinka. „Má to svoji logiku. Prodloužení mělo smysl, abychom co nejrychleji pokryli co nejvíce lidí, kteří mohli být ohroženi tou českou nebo tou britskou mutací, teď se nám to vrací zpátky, a opravdu dvě dávky jsou nezbytné pro to, abychom byli slušně chráněni proti té indické mutaci,“ řekl Radiožurnálu.

Vědci ve Velké Británii podle serveru na příkladu očkovacích látek od Pfizer/BioNTech a AstraZeneky zjistili, že pro ochranu před indickou variantou koronaviru je nutné dostat obě dávky vakcíny.