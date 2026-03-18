Moravec jako škůdce českého národa? Klausův výrok odsoudila novinářská obec

  17:42aktualizováno  17:42
Český výbor mezinárodní novinářské organizace International Press Institute (IPI) odsoudila výrok bývalého prezidenta Václava Klause, který označil novináře Václava Moravce za „škůdce českého národa“. Organizace upozorňuje na nepřijatelnost podobných útoků vůči médiím.

Bývalý český prezident Václav Klaus přichází k Obecnímu domu v Praze, kde se sešli slovenský a český prezident. Dorazit má také předseda hnutí ANO a kandidát na premiéra Andrej Babiš. (4. listopadu 2025) | foto: Ladislav Křivan, MAFRA

Výrok zazněl v rozhovoru s novinářem a členem Rady České televize Lubomírem Xaverem Veselým v internetové televizi XTV, který byl zveřejněn 12. března 2026.

Klaus v něm své hodnocení blíže nevysvětlil, připomněl však starší spor s Moravcem z roku 2003. „Spustil takovou dávku jedu a nenávisti vůči mně, kdy já měl pár minut po svém zvolení, že od té doby já jsem s ním definitivně skončil,“ uvedl.

Výbor považuje použití označení „škůdce českého národa“ vůči novináři za nepřijatelné. Podle organizace by si veřejně činné osobnosti měly uvědomovat roli médií v demokratické společnosti.

Kriticky se k výroku vyjádřil také šéfredaktor zpravodajství České televize Michal Kubal, který na síti X uvedl: „Výrazy jako ‚škůdce národa‘ nepatří do civilizované diskuse, jsou naprosto nepřijatelné. Dějiny nabízejí mnoho případů, kam vedou podobné urážky (zdaleka nejen na adresu novinářů).“

„Úkolem novinářů je klást i nepříjemné otázky a seznamovat s reakcemi veřejnost,“ připomíná výbor. Organizace zároveň vyzvala bývalého prezidenta, aby se v budoucnu zdržel osobních dehonestujících útoků vůči novinářům.

Apel směřuje i na další politické představitele. Podle výboru by svými výroky neměli zvyšovat napětí vůči novinářkám a novinářům.

Pro případy ohrožení či útoků na novináře provozuje organizace platformu Bezpečná žurnalistika, která má poskytovat podporu a informace lidem v médiích čelícím výhrůžkám nebo nátlaku.

Stanovisko podepsali členové správní rady CZ IPI Robert Čásenský, Zuzana Vlasatá, Karolína Kašparová, Petr Orálek a Jaroslav Mašek.

