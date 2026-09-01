Výrok Íránu k Radiu Farda nebyl míněn tak, jak zaznělo v médiích, uvedl Macinka

„My jsme mu sdělili, že to pro nás je absolutně nepřijatelné. Íránský velvyslanec nám sdělil, že to nebylo tak kategoricky míněno, jak je to v médiích prezentováno. Jsem rád, že nepotvrdil tu pozici, ale odnesl si pozici naši, tu vážnou výhradu, aby ji prezentoval doma v ústředí,“ uvedl Macinka.
Íránské ozbrojené síly podle informací z minulého týdne zařadily stanici Radio Farda společně s několika perskojazyčnými médii sídlícími v zahraničí na seznam svých vojenských cílů. Obviňují je ze spolupráce s americkými a izraelskými rozvědkami. Radio Farda provozuje americká stanice Rádio Svobodná Evropa/Rádio Svoboda (RFE/RL), která sídlí v Praze.
Teherán perskojazyčná média sídlící v zahraničí dlouhodobě obviňuje ze spolupráce s Izraelem. Od začátku války proti Íránu, kterou USA a Izrael zahájily 28. února, íránský režim dál zesílil kontrolu nad médii a šířením informací, přičemž na mnoho týdnů blokoval standardní připojení k internetu.