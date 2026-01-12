Okamžitě opusťte Írán, vyzývá Čechy ministerstvo. Země dál bouří

Autor: ,
  13:36
Ministerstvo zahraničních věcí varovalo před cestami do Íránu, kde pokračují protivládní demonstrace. Českým občanům doporučilo Írán opustit. V zemi jich je podle cestovatelského systému Drozd několik, řekl mluvčí ministerstva zahraničí Daniel Drake.
Na snímku z videa jsou vidět demonstranti, kteří opět vyšli do ulic Teheránu...

Na snímku z videa jsou vidět demonstranti, kteří opět vyšli do ulic Teheránu navzdory zesilujícímu se zásahu íránské policie. (10. ledna 2026) | foto: UncreditedČTK

Na snímku z videa jsou vidět demonstranti, kteří opět vyšli do ulic Teheránu...
Na snímku z videa jsou vidět demonstranti, kteří opět vyšli do ulic Teheránu...
Rozsáhlé protivládní protesty v íránském Teheránu (9. ledna 2026)
Rozsáhlé protivládní protesty v íránském Teheránu (8. ledna 2026)
32 fotografií

V Íránu víc než dva týdny pokračují rozsáhlé demonstrace proti teokratickému režimu, které provázejí násilnosti. Od přelomu roku při nich zahynulo podle aktivistů víc než 500 lidí.

Vláda nechala přerušit internetové a mezinárodní telefonické spojení země. Panují obavy, že teokratický režim využije informačního vakua k tvrdému potlačení protestů.

„MZV varuje občany před cestami do země a vyzývá k jejímu okamžitému opuštění,“ uvedlo ministerstvo ve varování vydaném pro Írán. „K evakuaci využijte dostupného leteckého spojení,“ dodalo. Drake s odvoláním na údaje ze systému Drozd řekl, že v Íránu je několik českých občanů včetně pracovníků zastupitelského úřadu.

Současné protesty jsou největší od demonstrací z přelomu let 2022 a 2023, které následovaly po smrti mladé Íránky Mahsy Amíníové v policejní cele. Roznětkou nynějších nepokojů se staly 28. prosince protesty obchodníků v Teheránu rozhořčených poklesem hodnoty íránské měny rijál.

Postupně se k nim přidaly další skupiny obyvatel včetně vysokoškolských studentů, nepokoje tak přerostly v rozsáhlé protivládní demonstrace po celé zemi. Írán navrhl jednání se Spojenými státy poté, co americký prezident Donald Trump mluvil o možném použití síly vůči íránskému režimu.

Vstoupit do diskuse

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.