Ministerstvo spravedlnosti omylem zpřístupnilo některé citlivé údaje

Po jeho upozornění úřad systém vypnul a začal incident prověřovat. Ředitel tiskového odboru ministerstva Vladimír Řepka zdůraznil, že šlo o testovací verzi webu a dosavadní stránky obchodního rejstříku fungují i nadále bez omezení.
Resort chystá modernější verzi portálu obchodního rejstříku, který veřejnosti poskytuje informace o právnických osobách. Lidé zde najdou informace o tom, kdo jednotlivé společnosti řídí, nebo povinně zveřejňované dokumenty, jako jsou účetní závěrky a zápisy z valných hromad.
Otevřená data z obchodního rejstříku obsahují necelé dva miliony unikátních osob zapsaných u jednotlivých společností a dalších organizací, uvedl server.
Testovací verze portálu byla podle iROZHLAS.cz až do pátku dostupná veřejnosti a minimálně v té době obsahovala dvojici programátorských chyb.
První vedla k tomu, že portál při vyhledávání osob spojených s jednotlivými společnostmi vracel i informace, které neměly být veřejné - rodná čísla a kód AIFO, který slouží jako jednoznačný identifikátor člověka ve vztahu ke státem vykonávané agendě.
„Obě tyto informace jsou osobním údajem a stát by je měl chránit. Místo toho je ale webová stránka nového obchodního rejstříku posílala spolu s údaji, které veřejné být měly. Rodné číslo sice nebylo na webu na první pohled veřejné, bylo ale obsaženo v odpovědi, kterou ministerský server při vyhledávání osob zasílal,“ napsal server.
Druhá chyba umožňovala získat dokumenty z rejstříku listin, které nebyly určeny ke zveřejnění. Stačilo pozměnit číselný identifikátor dokumentů.
Redakce obě chyby ministerstvu v pátek nahlásila, úřad obratem testovací verzi rejstříku vyřadil z provozu. „Ministerstvo spravedlnosti obratem přijalo technická opatření k zamezení dalších nestandardních přístupů do systému,“ sdělil Řepka.
Ministerstvo o incidentu informovalo Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost a Úřad pro ochranu osobních údajů.
„Doba trvání chyby v systému, její příčina, rozsah dotčených osob a zjišťování, zda vůbec byla vytěžena data těchto osob, jsou v současné době předmětem šetření,“ dodal Řepka. Ministerstvo se zabývá i možnou odpovědností dodavatelské společnosti Asseco.
Předloni iROZHLAS.cz informoval o případu, kdy obdobným způsobem unikaly osobní údaje lidí z pracovních agentur. Na vině byl nevhodně nastavený systém ministerstva práce a sociálních věcí.